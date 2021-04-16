«Купил машину на «транзитах» — а она уже стоит на учете в другом регионе» 2 16.04.2021, 10:35

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Как такое может быть?

Белорус Андрей искал просторный семейный автомобиль. Его выбор пал на Ford S-MAX, выпущенный в 2011 году. На СТО машину проверили, особых проблем не увидели – значит, надо брать. Только дальше история закрутилась по сценарию, который никто не мог и представить, пишет abw.by.

Кто здесь жертва?

Андрей вспоминает, что с продавцом минивэна первый раз созвонился в конце декабря 2020 года. Мужчина представился Александром и сказал, что он собственник машины, уже снял ее с учета для продажи и получил "транзиты". После личной встречи и осмотра машины наш читатель договорился встретиться с продавцом, передать ему деньги за автомобиль и зарегистрировать сделку.

"По его рекомендации мы направились на авторынок, где оформили счет-справку, – говорит Андрей. – С ней я пошел в окошко регистрации МРЭО, куда передал необходимые для постановки автомобиля на учет документы. Но возникшая у инспектора пауза не сулила ничего хорошего. "Ваш автомобиль уже зарегистрирован в другом регионе, а предоставленные "транзиты" не от этой машины..." – прозвучало как гром среди ясного неба".

Андрей позвонил Александру, однако тот уже не поднимал трубку. Вскоре в МРЭО прибыла оперативно-следственная группа, автомобиль и документы были изъяты, горе-покупателя опросили и отпустили со словами: "Мы вас наберем, когда понадобитесь".

Как выяснилось по результатам милицейской проверки, "транзиты" были выданы для Rover 25, который снимали с учета совсем в другом регионе. Этот Rover сменил нескольких владельцев, а последний из них сообщил, что "транзиты" сдал в ГАИ при регистрации автомобиля на свое имя. На этом же автомобиле он ездит до сих пор.

"Как "транзиты", сданные в ГАИ, оказались на моем Ford? – недоумевает Андрей. – Свидетельство о регистрации при продаже мне автомобиля находилось в разрезанном виде, на развороте стоял штамп о снятии с учета, куда вписаны "транзиты" от Rover, все заверено печатью. Получается, что кто-то разрезал техпаспорт на Ford, поставил внутрь штамп о снятии с учета и печать ГАИ, притом что фактически автомашина с учета не снята".

Уголовное дело в итоге возбуждать отказались, а про штампы и печати ГАИ в нем информации нет. И главное – продавец Александр оказался Дмитрием. В милицейском документе он указан как "лицо, на систематической основе приобретающее и продающее транспортные средства", или, проще говоря, "перекуп".

"Он сам, мол, купил это авто у "наглядно знакомого", данных о котором у него нет, а о "мутной" истории Ford ему ничего не известно, – говорит Андрей. – Тут вопрос напрашивается, не знаю, задавали ли его в милиции: "Если ты не в теме, тогда зачем другим именем представлялся, почему на телефонные звонки покупателя не отвечал? В общем, мошеннических действий со стороны "перекупа" не усмотрели, он сам якобы жертва обмана".

Незавидная участь

Как стало известно, Ford принадлежал гражданину Капанадзе, который был осужден судом Оршанского района к лишению свободы. Ущерб по делу составил порядка 100 тысяч долларов, в связи с чем суд наложил арест на его имущество, в том числе и на Ford S-MAX. Фактически арестованный автомобиль находился в распоряжении супруги осужденного. Она, как следует из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, "продала транспортное средство по причине сложного материального положения неизвестному лицу без переоформления". Об аресте авто женщина якобы не знала.

Статья 409. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту

Порча, израсходование, сокрытие либо отчуждение (при отсутствии признаков хищения) имущества, признанного в установленном законом порядке вещественным доказательством, либо иного имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество было вверено, либо осуществление работником банка и (или) небанковской кредитно-финансовой организации операций с денежными средствами, размещенными на счетах и (или) во вклады (депозиты), на которые наложен арест, – наказываются штрафом, или арестом, или лишением свободы на срок до двух лет.

По факту наш читатель Андрей лишился и автомобиля, и денег. Разберемся, почему так произошло.

Во-первых, он оформил сделку с помощью счет-справки, что уже запрещено президентским указом №504. Сделки купли-продажи между физлицами можно проводить только через составление договора купли-продажи с регистрацией его в ГАИ.

Во-вторых, при проверке документов (договоров купли-продажи) инспектором ГАИ, который осуществляет регистрационные действия, продавец должен быть рядом, поскольку документы регистрируются в присутствии всех сторон (п.1.1 Постановления Совмина №1459 "О порядке регистрации договоров купли-продажи, мены, дарения колесных механических транспортных средств, прицепов к ним и самоходных машин").

Если бы эти правила были соблюдены, Андрей узнал бы о незавидной судьбе Ford S-MAX сразу и вряд ли бы купил проблемный автомобиль.

Что делать?

Поскольку Андрей оформил сделку по счет-справке, то фактически он приобрел автомобиль у юридического лица (индивидуального предпринимателя), которое указано в графе "Продавец". Поэтому мы посоветовали ему, не дожидаясь результатов милицейских проверок, обратиться в суд с иском о защите прав потребителя к этому юридическому лицу, поскольку вступить в права собственника он не может, так как на момент совершения сделки автомобиль находился под арестом. По нашей информации, в настоящий момент такой иск в суд уже поступил.

Самое любопытное в том, что свидетельство о регистрации автомобиля не является поддельным. По документам МРЭО ГАИ назначена экспертиза, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Если вдруг окажется, что в разрезе техпаспорта и штамп, и печать ГАИ оригинальные, то ситуация приобретет весьма интересный поворот.

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