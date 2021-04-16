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«Доверие к белорусским финансам улетучивается впечатляющими темпами»

  • 16.04.2021, 11:01
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«Доверие к белорусским финансам улетучивается впечатляющими темпами»

Призыв про банкомат и обменник упал на подготовленную почву.

Вчера глава Нацбанка провел пресс-конференцию, посвященную инфляции. Говорят, с прямой трансляцией этой пресс-конференции были некоторые проблемы, но не суть. Когда в стране все ломается, было бы даже странно, если бы трансляция пресс-конференции Нацбанка вот так себе спокойно транслировалась, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

Глава Нацбанка сказал, конечно, много всего правильного. Мне особенно понравились его слова про то, что справедливые цены – это те цены, которые устанавливает рынок. Вот только есть у меня ощущение, что по поводу цен, справедливости и рынка между главой Нацбанка и остальной белорусской властью существует трагическое недопонимание. Потому что для остальных белорусских чиновников в этом мире есть только один непогрешимый источник справедливости. И к рынку он никакого отношения не имеет. Вон, вчера правительство запретило вывозить из страны пшеницу, рожь, гречку и прочее. Надо понимать, что вот на все это, а заодно и некоторые сопутствующие товары, власти в скором времени и собираются сделать цены чуточку более справедливыми, чем раньше.

Но все-таки, мне кажется, что разногласия с коллегами – не главная проблема для Нацбанка. Потому что в аппаратных войнах можно одерживать если не стратегические, так хотя бы тактические победы. Как со ставкой рефинансирования два дня назад. А вот как вернуть народное доверие?

Несколько дней назад, когда я пытался обзавестись наличными, я мог еще думать, что это просто мне фатально не везет с банкоматами. Но, видимо, дело не в моем невезении. Просто одновременно появилось слишком много желающих сделать тоже самое, вот банкоматы и не справляются.

Конечно, это не значит, что у нас тут вдруг возникнет тотальный дефицит белорусских рублей. Что другое, может, и нет, а беларусские рубли у белорусских властей всегда найдутся. Но это значит, что поведение людей меняется в тревожную для благополучия белорусских финансов сторону. Потому что финансовая система — это такая штука, которая целиком зависит от народного доверия. Есть доверие – финансам хорошо, нет доверия – плохо. И получается, что призыв Латушко про банкомат и обменник упал на подготовленную почву. Чем больше будет проблем со снятием наличных, тем больше людей захотят это сделать. И уже не по каким-то там политическим соображениям, а потому что даже свидетели стабильности не сомневаются, что текущая власть кинет их при любом удобном случае.

Доверие к белорусским финансам умирает может не так быстро, как доверие к власти, но все равно впечатляющими темпами. А восстановить доверие к финансам без восстановления доверия к власти не получится. Это уже вопросы, которые выходят за пределы компетенции Национального банка.

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