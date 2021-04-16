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Партизаны призвали YARA разорвать контракт с «Беларуськалием»

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  • 16.04.2021, 11:10
Партизаны призвали YARA разорвать контракт с «Беларуськалием»

Ударить по режиму крайне важно и очень просто.

Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал фото акции партизан из Минской области.

«Ударить по режиму крайне важно и очень просто — надо подписать петицию и написать комментарий в социальные сети YARA», — заявили протестующие.

Социальные сети норвежской фирмы YARA:

Instagram,

Facebook.

Напомним, норвежская компания YARA — главный партнер солигорского «Беларуськалия». Стачком предприятия требует от компании разорвать контракт со спонсором режима.

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