Санкции США: облигации госдолга России могут исключить из влиятельных индексов
- 16.04.2021, 11:39
В первую очередь это коснется индексов JPMorgan.
Санкции США, объявленные в четверг, 15 апреля, в отношении государственного долга России, могут привести к исключению облигаций из влиятельных индексов JPMorgan, включая инвестиционный индекс GBI-EM в национальной валюте для развивающихся стран.
Об этом говорится в заявлении банка JPMorgan, передает агентство Reuters.
«Экономические санкции, которые влияют на воспроизводимость индексов с фиксированной доходностью JPMorgan, приведут к наблюдению за индексами с последующими потенциальными действиями по ребалансировке, такими как исключение санкционированных облигаций/эмитентов из эталонного показателя», — говорится в сообщении.
Доля России в индексе GBI-EM от JPMorgan, который является основным мировым эталоном для облигаций развивающихся стран в национальной валюте, сейчас составляет 7,1% по сравнению с 8,9% год назад и максимально возможными 10% в 2014 году, до того как Россия подверглась санкциям Запада за аннексию Крыма.
Банк заявил, что 11 российских облигаций с совокупной рыночной стоимостью более 40 миллиардов долларов входят в серию индексов EMBI, глобально отслеживаемые по активам примерно на 412 млрд. долларов. Около 22 российских облигаций на сумму чуть более 99 млрд. долларов включены в индексную серию GBI-EM, отслеживаемую во всем мире примерно на 241 млрд. долларов.
Как сообщала группа ИС, США готовы ввести еще больше санкций против России, если это будет необходимо, заявил американский президент Джо Байден.