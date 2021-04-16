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Горячую воду в Витебске будут давать лишь два раза в неделю?

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  • 16.04.2021, 11:45
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Горячую воду в Витебске будут давать лишь два раза в неделю?

Местные власти исключили из перечня социальных стандартов пункт о ежедневной подаче горячей воды.

Решением от 29 марта Витебский областной исполнительный комитет внес очередные изменения в свое решение «О перечне государственных социальных стандартов по обслуживанию населения Витебской области», принятое в 2011 году и последний раз изменявшееся в 2018, пишет сайт «Народныя навiны Вiцебска».

Из новой редакции документа выброшены пункты о том, что государственные социальные стандарты по обслуживанию населения на территории Витебской области являются обязательными для использования в организациях всех форм собственности, а контроль за их выполнением осуществляют председатели областного, городских и районных исполкомов.

Перечень этих стандартов изложен заново. Так, в области жилищно-коммунального хозяйства вовсе убрали норму обеспечения водой граждан, проживающих в жилых домах, оборудованных централизованным водоснабжением и канализацией.

Вместе с тем расширена норма о доли населения, имеющего доступ к централизованным системам водоснабжения — к 2026 году в городах и городских поселках водопровод должен быть у 100% жителей, а в агрогородках — у 85%.

Интересный момент в подачей горячей воды: если раньше эта услуга должна была обеспечиваться ежедневно, то теперь допускается до 2025 года в исключительных случаях с учетом имеющихся финансово-технических возможностей при обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований в межотопительный период осуществлять подачу горячей воды по графикам, утвержденным местными исполнительными и распорядительными органами, но не менее двух дней в неделю.

При этом из перечня убрали нормы по обеспеченности городов и горпоселков банями — ранее требовалось иметь не менее 3 мест на 1000 жителей в благоустроенных районах и не менее 5 мест на 1000 жителей — в неблагоустроенных.

Также по новому изложена норма о количестве общественных уборных — раньше требовался 1 туалет на 1000 человек, теперь уже речь идет об одном приборе на то же количество жителей.

Кроме того, теперь из документа исключены нормативы потребления электроэнергии и расхода газа, норма по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов была исключена еще раньше.

В области образования заметно увеличены нормы бюджетной обеспеченности расходов на воспитанника или учащегося в различных учреждения образования.

В три раза увеличена норма обеспеченности учреждений образования компьютерами — теперь один компьютер или ноутбук положен на 10 учеников, а не 30. В школе должно быть как минимум два компьютерных класса, а не один, как раньше.

В области связи появилось требование обеспечить доступ населения в сельской местности к услугам почтовой связи, оказываемым национальным оператором почтовой связи посредством сервиса «Мобильный почтальон» на 100%.

Установлен норматив обеспеченности жилой площадью в стационарных учреждениях социального обслуживания в расчете: 7 квадратных метров на одного проживающего или 6 квадратных метров на одного проживающего с частичной утратой способности к самообслуживанию или находящегося на постельном режиме с полной утратой способности к самообслуживанию.

В сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания из перечня исчез норматив по обеспеченности работников организаций объектами общественного питания. Норма обеспеченности населения местами в общедоступных объектах общественного питания в районах снижена с 30 до 22 мест на тысячу жителей.

Эти изменения внесены облисполкомом во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2020 года.

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