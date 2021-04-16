«Россия зависнет внутри эпидемии до будущей весны» 1 Сергей Шелин, «Росбалт»

16.04.2021, 11:50

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фото: ТАСС

Руководство провалило первый ковидный год и сейчас пытается загубить второй.

Почему народ прощает начальству страшный провал с ковидом, никто толком объяснить не может. Списывать все на запуганность и безропотность было бы неправильно. Скажем, пенсионную реформу, пусть и на словах, но не простили. А тут такой фатализм.

Хотя потери не меньше, если не больше, чем в худшие дни 1990-х годов. Избыточная смертность за первый год эпидемии, с апреля 2020-го по сей день, судя по всему, уже перевалила за полмиллиона человек (превышение смертности над трендом за апрель–декабрь 2020-го — 362 тыс.; рост смертности в январе–феврале 2021-го по сравнению с 2020-м — 85 тыс.; добавочных смертей в марте и в первой половине апреля — 50 тыс. или выше).

Ни в одной из крупных стран таких жертв нет. В Соединенных Штатах, если считать пропорционально населению, число погибших вдвое ниже (почти 600 тыс. при численности жителей в 2,3 раза больше, чем у нас). А в Британии так даже и втрое.

Разумеется, наше начальство не признает эти избыточные смерти ковидными. Несколько противоречащих друг другу статистик, которыми оно жонглирует, гораздо менее сокрушительны. Но объяснить собственным подданным, почему вдруг так взлетела смертность (а ожидаемая продолжительность жизни упала сильнее, чем в любой европейской стране), оно даже и не пробует. Молчать легко и удобно, если с тебя не спрашивают.

Ковид — не насморк, и избежать больших жертв было невозможно. Но их могло оказаться на сотни тысяч меньше, даже и при нынешнем состоянии наших медучреждений и очевидном пофигизме половины сограждан. Вина лежит на системе, с ее манией величия, бестолковостью, клинической лживостью и заточенностью на рапорты, учет, контроль и прочие бессмысленные действия.

Итогом первого ковидного года стали поэтому, с одной стороны, непомерные потери, за которые никто даже и не извинился, а с другой, естественная иммунизация россиян, происшедшая в масштабах, невиданных в других краях. В целом по стране переболел примерно каждый третий, а в столицах даже и каждый второй.

Достаточно ли этого, чтобы сказать, что самое тяжелое позади, и второй ковидный год станет временем возвращения к нормальности? Нет.

С начала марта почти везде в мире поднимается новая волна эпидемии. Предыдущие две волны приходили в Россию с опозданием на месяц — полтора. Что остановит эту?

Не надо слишком надеяться на то, что многие уже переболели, даже если повторные заражения не станут массовыми. Свеженакопленный опыт применения вакцин показывает, что эпидемия глохнет только тогда, когда иммунитет есть уже у явного большинства.

В Израиле, который на сегодня держит первое место в мире по вакцинированию, число заражений по сравнению с серединой зимы упало в 45 раз (с 8,2 тыс. до 180 ежедневно, считая по усредненной скользящей семидневке), но там вакцинированы три четверти взрослых (старше 16 лет) или 60% всех жителей. В этой стране уже отменяют одно ограничение за другим, а в мае готовятся открыть въезд для иностранных туристов — если они сделали прививку.

В Британии (доля однократно вакцинированных — 47%, двукратно — 12%) число ежедневных заражений за последние три месяца уменьшилось в 20 раз, с 60 тыс. до 3 тыс. Но надо учесть, что фактическая доля иммунизированных там заметно выше, потому что многие переболели. И, конечно, сказались еще и очень суровые ограничительные меры. При всем при этом британский опыт несет утешение всему человечеству, поскольку именно в этой стране господствует одноименный, особо заразный штамм. Однако и он сейчас отступает.

А в США, где однократно привились 37% жителей и двукратно — 23%, этого пока слишком мало, чтобы сбить заражаемость. Хоть и медленно, она растет, и за март–апрель увеличилась с 55 тыс. ежедневно до 70 тыс.

Ну, а в Германии, где первым компонентом вакцины привиты 17% жителей, а двумя — втрое меньше, количество зараженных в ходе третьей волны выросло с 7 тыс. до 20 тыс. ежедневно

Это означает, что в большинстве стран, включая, видимо, и Россию, эпидемия будет идти по восходящей до тех пор, пока вакцинация не охватит хотя бы каждого второго.

Что с этим у нас? Неважно. Хотя бы одним компонентом «Спутника V» привиты 6,5% россиян (в Москве и Петербурге — 8-9%), а двумя — 3,9% (в столицах — около 6%). Это заметно меньше, чем почти во всех европейских странах.

И вдвое меньше, чем в Турции, в которую со ссылками на разгул ковида перекрыли дорогу нашим туристам. Доля привитых хотя бы раз там уже 13,5%, и при нынешних темпах вакцинации поднимется до 50% за полгода, где-то к октябрю.

А Россия по количеству ежедневных прививок (в среднем 260 тыс.) сейчас только на 13-м месте в мире. Тройка чемпионов — это Китай (4,2 млн. прививок в день), Индия (3,4 млн.) и США (3,4 млн.).

При набранных сейчас темпах американцы имеют шанс сломать эпидемию уже в мае, большинство европейцев — летом, а китайцы и, возможно, индийцы — осенью. Если на голову не свалятся какие-нибудь новые ужасы, большая часть мира в течение 2021 года заживет жизнью, более или менее похожей на прежнюю.

Но совсем не очевидно, что наша страна поспеет за человечеством. При нынешней скорости вакцинации, пятидесятипроцентный ее уровень будет достигнут у нас только весной 2022-го. Обещают, правда, все наверстать и нынешним летом завалить страну вакцинами. Но все прошлые обещания выполнены не были, и ни одно должностное лицо из-за этого не пострадало.

Удивительное дело. Страна продолжает жить в эпидемии, все больше отставая от внешнего мира. Начальство провалило первый ковидный год и сейчас работает над тем, чтобы провалить второй. А народ не особенно огорчается и совсем его не торопит.

Сергей Шелин, «Росбалт»

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