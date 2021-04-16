Российский телеведущий Иван Ургант посмеялся над Лукашенко

Российский телеведущий Иван Ургант посмеялся над Лукашенко6
- 16.04.2021, 12:01
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Видеофакт.
Российский телеведущий Иван Ургант во время своего вечернего шоу на «Первом канале» пошутил над Лукашенко и запретом косметики фирмы Nivea в Беларуси.
Напомним, в Беларуси запретили продукцию фирмы Nivea, что стало местью за отказ немецкой компании спонсировать чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Минске. После отказа немецкого бренда выделять деньги, IIHF отменил соревнования в белорусской столице.