Белорусские «флагманы» стонут под кредитным бременем 16.04.2021, 12:48

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Бурный рост задолженности с девальвацией рубля.

Власти дали свежую статистику о размере обязательств по кредитам и займам. Для главных предприятий страны в ней едва ли найдется позитив, пишут banki24.by.

К 1 марта размер долга по кредитам и займам у крупных и средних предприятий составил 95,1 млрд BYN.

С начала года сумма обязательств упала на 1,9%, однако за скользящий год (12 месяцев) объем задолженности вырос на 16,2%.

Бурный рост задолженности по отношению к прошлому году связан с девальвацией белорусского рубля к доллару и евро. Дело в том, что значительная часть кредитов и займов белорусских флагманов номинирована в свободно конвертируемых валютах.

Соответственно, ослабление «зайчика» автоматически увеличивает обязательства в рублевом эквиваленте. В территориальном разрезе больше всех оказались должны предприятия Минска. На 1 марта сумма их задолженности составила 21,7 млрд BYN.

Среди областей лидерство по сумме задолженности захватила Гродненская с показателем 20,7 млрд BYN. В Минской области размер долгов составил 15,9 млрд BYN, в Гомельской — 15,8 млрд BYN, в Витебской — 8,4 млрд BYN, в Могилевской — 7.5 млрд BYN, в Брестской — 5,1 млрд BYN.

Последнее место Брестской области по сумме долга с высокой вероятностью объясняется меньшими масштабами модернизации предприятий госсектора в этом регионе. К тому же, на имеющихся предприятиях модернизация прошла несколько легче.

Типичный пример — Ивацевичдрев, вокруг которого сейчас группируют компании казенной деревообработки. Более двух третей долгов по кредитам и займам сконцентрировала промышленность — 66,1 млрд BYN. С начала года размер обязательств подскочил на 24,7%.

Этот рост в основном вызван скачком долга по энергетике (в 4,2 раза до 17,6 млрд BYN). На рубеже 2020—2021 гг. отдельные предприятия стройсектора поменяли в статистике основной вид деятельности. В результате накопленные кредиты и займы в строительстве сократились в 10 раз до 1,406 млрд BYN, но резко поднялись обязательства в энергетике.

Внутри обрабатывающей промышленности главными должниками являются деревообработка и целлюлозники (9,498 млрд BYN), пищепром (7,521 млрд BYN), машиностроение (5,373 млрд BYN), химпром (4,600 млрд BYN).

За пределами промышленности крупные обязательства накопили сельское хозяйство (6,361 млрд BYN), розничная торговля (4,117 млрд BYN), транспорт (3,755 млрд BYN), оптовая торговля (2,868 млрд BYN). Внутри транспорта самые крупные долги имел сухопутный и трубопроводный (2,556 млрд BYN).

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