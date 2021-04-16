Израиль отменил обязательное ношение масок 16.04.2021, 13:11

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Решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

Власти Израиля приняли решение отменить обязательное ношение защитных масок на улице с воскресенья, 18 апреля. Об этом накануне сказал министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн, сообщает NEWSru.co.il.

При этом уточняется, что в закрытых помещениях ношение масок по-прежнему будет обязательным.

Решение об отмене ношения масок на улице было принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в Израиле.

"Маски призваны защитить нас от коронавируса. После того, как специалисты пришли к выводу, что они больше не нужны на свежем воздухе, я их отменил. Благодаря вакцинации уровень заболеваемости в Израиле невысокий, и это сделало возможным новое послабление", – заявил Юлий Эдельштейн.

По последним данным, в Израиле полностью вакцинированы более 53% населения страны и около 73% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 57% израильтян, более 78% взрослого населения.

Напомним, в Израиле значительно упало число новых случаев коронавируса во всех возрастных группах. Медики считают, что единственным объяснением этого может быть достижение коллективного иммунитета.

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