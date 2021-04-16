Владимир Зеленский: «Нафталинового» президента в Украине уже не выберут 5 16.04.2021, 13:11

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Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Стране уже задали другую скорость, другое лицо.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что после него украинцы уже не смогут избрать президентом «человека с политическим нафталином».

Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro.

«Думаю, что мы зададим Украине другую скорость, другое лицо. Я уверен, что после меня народ Украины понял, что такой президент может быть. Это очень важный момент, что украинцы уже не смогут выбрать для себя человека с политическим нафталином», - сказал он.

Также глава государства отметил, что лидер фракции Европейская солидарность Петр Порошенко и председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук пытаются «связать» его с коррупцией, однако им это не удается.

«Все видят, что это невозможно. Поэтому я считаю, что задаю этот тон для политиков. Они видят - если я себе не позволяю, то им уже стыдно», - сказал Зеленский.

Во втором туре выборов президента 21 апреля 2019 года шоумен и комик Зеленский победил в то время действующего главу государства Петра Порошенко. За Зеленского отдали голоса рекордные 73,22% избирателей, за Порошенко - 24,45%.

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