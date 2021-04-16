Врач-патофизиолог: Главную роль в защите от коронавируса играют не антитела 7 16.04.2021, 13:55

5,610

Это похоже на акт уничтожения террористов.

Патофизиолог Виктор Досенко считает, что в борьбе с коронавирусом антитела ничего не решают. Главные защитники - это Т-клетки (или Т-лимфоциты). Именно от этих клеток зависит, как справится организм человека с вирусом. Об этом он рассказал в интервью редактору отдела образования и науки ZN.UA Оксане Онищенко.

"Что касается коронавируса, то для меня как патофизиолога совершенно очевидно, что здесь определяющую роль играет клеточный иммунитет. Антитела же, если и имеют какое-то значение, то, скорее всего, является суррогатным маркером развития клеточного иммунитета. То есть их наличие свидетельствует, что клетки, вероятно, борются с вирусом", - сказал Досенко.

Он отметил, что исследования, которых сегодня проведено немало, показывают, что именно клеточный иммунитет, a не антитела, имеет решающее значение.

"Мы сейчас наблюдаем некую всемирную пандемию иммунологической безграмотности, потому что все говорят только об антителах. На самом деле антитела никогда не увидятся с вирусом, так как он работает внутри клеток, куда антитела не попадают. А вот Т-клетки (или Т-лимфоциты) распознают инфицированную клетку и уничтожают", - пояснил врач.

По его словам, Т-клетки (киллеры) не взаимодействуют непосредственно с вирусом, а просто распознают пораженную им клетку, "видят", что она чужеродный генетический материал, чужеродные антигены, и моментально беспощадно уничтожают ее вместе со всеми вирусами.

"Это похоже на акт уничтожения террористов, которых надо накрыть всех вместе. Антитела уничтожают их по одному, но вирусов так много, что никаких антител никогда не хватит, чтобы «перестрелять» все вирусы, существующие в организме", - подытожил патофизиолог, уточнив, что тяжесть течения ковида - четкий признак небольшого количества лимфоцитов.

Считается, что главная наша защита от ковида - антитела. Те, кто переболел ковидом, думают, что по крайней мере полгода могут спать спокойно, поскольку имеют много антител. Другие замеряют их уровень с тайной надеждой - а вдруг я уже переболел бессимптомно и мне даже на прививку можно не спешить? Но оказывается, защищают от ковиду не антитела. А что? И насколько эффективны различные вакцины, в том числе и китайская CoronaVac, которой сейчас начинают вакцинировать украинцев?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».