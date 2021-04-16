На МКАД-2 тягач с военной техникой съехал в кювет и застрял в грязи 7 16.04.2021, 14:07

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Примечательно назначение застрявших машин.

На 70-м километре МКАД-2 по направлению к Гродно тягач, перевозивший военную технику, съехал с дороги и застрял.

Информацию об инциденте в редакцию abw.by прислал читатель.

"БАТ-2 перевозили из воинской части из Барановичей на базу хранения военной техники в Красное Молодеченского района. С автомобилем-тягачом что-то случилось, возможно, "закипел". Водитель принял решение остановиться на обочине, чтобы посмотреть, в чем дело. Вес машины почти 80 тонн, она просто продавила грунт. Приехавший на место кран пока не смог вытащить машину из-за большого веса, сейчас идет поиск техники, которая справится с задачей", – рассказал очевидец.

Интересно назначение техники, изображенной на фото, – большегрузный четырехосный седельный тягач МАЗ- 537 высокой проходимости, разработанный для нужд Советской Армии, который перевозил путепрокладчик БАТ-2, предназначенный для прокладки путей и дорог в зоне боевых действий.

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