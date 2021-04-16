ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире приближается к самому высокому уровню
- 16.04.2021, 14:40
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Назван регион, где динамика вызывает наибольшие опасения.
Недельный показатель новых случаев COVID-19 за последние два месяца вырос почти в два раза, приблизившись к антирекорду, заявили во Всемирной организации здравоохранения, пишет nv.ua.
«Заболеваемость и смертность от COVID-19 по всему миру продолжают расти тревожными темпами. И приближается к самому высокому уровню инфицирования за весь период пандемии», — сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге.
По его словам, ВОЗ очень обеспокоена ростом пандемии в Папуа-Новой Гвинее и других странах западной части Тихого океана.
«Кривая [заболеваемости коронавирусом] вызывает тревогу, а ситуация нестабильна», — сказал Гебрейесус.
В мире зафиксировано более 139 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 3 млн человек.
Несмотря на вакцинацию от COVID-19, число новых заражений продолжает расти.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/WxUDnH377q— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 16, 2021