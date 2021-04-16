«Тогда люди вышли и сказали свое слово» 16.04.2021, 15:28

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Власти забыли урок «тунеядских» протестов?

НАУ пишет о 20-процентном сокращении работников в культурной сфере. То есть под каток попадет каждый пятый (!) работник. Чтобы не платить компенсации, решили выкуривать людей, создавая невыносимые условия труда. К примеру, предлагают такой график работы: вторник, среда, четверг, пятницы, воскресенье – с 11 до 15 и с 16 до 20, суббота – с 11 до 15 и с 21 до 01. Выходной – понедельник и еще какой-то день по ходу недели. Остается понять, что делать в субботу до часа ночи в каком-нибудь музее или доме культуры, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Мингорисполком планирует на 20 процентов сократить штат работников социальных учреждений города. Также происходят сокращения в управлениях образования. Касается даже тех, кто не ходил на марши, а просто оставил подпись за альтернативного кандидата.

Возможно, самая жесткая ситуация сейчас на «Белмедпрепаратах». По разной информации черные списки насчитывают от 30 до нескольких сотен человек. В них попали и те, кто стоял в цепях солидарности, и те, кто платил штрафы, и те, кто попадался на сутки. Пока на беседы вызывают выборочно. Если уж добираются, вынуждают увольняться по собственному желанию, но не все соглашаются. Тем не менее, уже есть отделы, в которых работало 12-15 человек и осталось менее половины. Мы ранее писали, что может пострадать замдиректора Бесполова, которая заступалась за работников. Источники на предприятии сообщают, что ситуация поменялась и начальница уже сама готова управлять катком репрессий. Нужна верификация.

В черных списках «Коммунарки» почти 100 человек. Вы все еще покупаете конфеты тех, кто устраивает террор для простых беларусов на предприятии? Полный бойкот.

Уволили администратора компьютерных сетей суда Советского района Минска. Подозрительным он оказался, так как разговаривает на беларусском языке - приехали. В интервью он рассказал, что творится в беларусских судах. Респект за смелость!

В городах поменьше – тактика другая. Уволить одного-двух человек, чтобы запугать остальных. Надежда на то, что смолчат, проглотят, сольют коллегу. В нашем любимом Пружанском районе зачистки идут повсеместно и полным ходом: «Агро-Колядичи» - главный энергетик, молочный комбинат – главный энергетик (отказался увольнять подчиненного и вынужден был уйти сам), лесхоз – 4 человека, «Журавлиное» - экономист, «Пружанское» - водитель. Выживают с места работы даже сельского библиотекаря. У женщины трое детей, а муж - подозреваемый по делу о брестских хороводах. У вас совесть там есть, а?

Включился в гонку и «Евроопт», показывая всю свою сущность. Репрессии коснулись тех, кто побывал на сутках. Количество уволенных во всей сети – неизвестно. Если у вас есть данные – напишите.

Продолжает штормить «Белгазпромбанк». Тоже вынуждают писать заявление по собственному желанию тех, кто оказался на сутках. «Вы же все понимаете», - говорят они. Но понять невозможно, как невозможно понять и причины задержания. Никому ничего невозможно доказать. На нас опять плюют, как это было с тунеядским декретом. Тогда люди вышли и сказали свое слово: закон откатили обратно и практически забыли про него.

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