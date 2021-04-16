Арсен Аваков назвал Путина «бешеной собакой»19
- 16.04.2021, 16:09
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Глава МДВ Украины заявил, что украинцы будут решительно защищать свою землю.
Из-за стягивания войск РФ к границам Украины министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "бешеной собакой" президента России Владимира Путина, сообщает liga.net.
"Путинский режим снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией! Бешеная собака снова у наших ворот. Нам не привыкать – мы на своей земле и будем защищаться!" – написал он.
Пост Авакова был посвящен седьмой годовщине создания в Украине добровольческих батальонов. Он призвал к единению для защиты страны "консолидированные силы государственников", гражданских патриотов-ветеранов, бойцов добробатов, регулярные силы ВСУ, МВД и резервистов.
"Мы за мир, но учитывая наращивание сил агрессора у наших границ – готовимся решительно защищать свою Украину", – подытожил министр.