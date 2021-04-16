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Тиме Белорусских присудили два года домашней «химии»

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  • 16.04.2021, 16:46
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Тиме Белорусских присудили два года домашней «химии»
Тима Белорусских
Фото: «Еврорадио»

Ранее у него нашли наркотические вещества.

Тима Белорусских получил два года домашней химии по статье 328 УК РБ, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Его признали виновным в покупке, хранении и употреблении наркотических веществ.

Напомним, 22-летнего Тиму Белорусских задержали ночью 6 января в игровом клубе в Минске. При личном обыске у него нашли гашиш массой 0,4 г. Кроме этого, в ходе личного обыска при нем было также изъято порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 грамма, которое согласно заключению экспертизы является амфетамином.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК. Его отпустили под залог.

Уголовное дело в отношении певца и его 25-летнего знакомого прокуратура направила в суд 25 марта. Согласно материалам дела, парни в декабре и январе купили более 1,96 грамма гашиша через интернет. Часть употребили в игровом клубе, остальное обнаружили милиционеры.

Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме.

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