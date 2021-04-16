США перешли Рубикон 4 Тимоти Эш

16.04.2021, 16:51

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Распространение санкций на первичный выпуск суверенного рублевого долга стало большой новостью.

Страсти немного улеглись, и мы можем поразмыслить над тем, что произошло.

Распространение санкций на первичный выпуск суверенного рублевого долга стало большой новостью. Я по-прежнему считаю, что это большой и значительный шаг, и в долгосрочной перспективе это нанесет ущерб России.

На российских рынках было некоторое кратковременное разочарование или облегчение от того, что под санкции попал лишь первичный долг. Теоретически американские институты все еще могут проводить операции с долгами во вторичной торговой деятельности. Таким образом, можно было бы представить, как нетерпеливое американское учреждение поручило бы своему российскому контрагенту выкупить долг в первичном порядке, а затем продать его американскому институту во вторичном. Российское предприятие, следовательно, могло получить дополнительную прибыль из-за этой санкции и за счет своего американского контрагента.

Готовы ли американские институты действительно пойти на репутационный риск, действуя явно против заявленных интересов их правительства? Не думаю, что пойдут, или их будет недостаточно, чтобы повлиять на что-то.

Возможно, появится больше указаний от Управления по контролю за иностранными активами. К тому же, должностные лица США вчера подчеркнули, что режим санкций в отношении суверенного долга является «гибким». Читая это сообщение между строк, получаем следующее: если вы идете против идеи, при этом не обязательно нарушая букву закона, не жалуйтесь, если мы ужесточим правила, чтобы включить вторичную торговлю, и тогда вы застрянете в сделке — по собственной вине, и действуя против интересов США.

Я хотел бы затронуть еще несколько моментов:

Во-первых, думаю, что при принятии решений об инвестировании в Россию тенденции имеют решающее значение. И с помощью этих санкций США перешли Рубикон и дали понять, что наложение санкций на суверенный долг является выполнимой задачей — даже легкодоступной. Но я думаю, что инвесторы также должны смотреть на тенденции в отношениях России и США. Они ухудшаются, а учитывая, что дальше стоит ожидать больших, а не меньших санкций, и суверенный долг, похоже, является правильным решением. На очереди — санкции против вторичной торговли в иностранной валюте и деноминированного рублевого российского суверенного долга.

Во-вторых, при принятии инвестиционных решений важное значение будут иметь решения разработчиков индексов. Будет ли у новых облигаций достаточно ликвидности на вторичном рынке для включения в индексы? Если они будут включены, многие американские инвесторы будут вынуждены покупать эти облигации во вторичной торговле, даже если они терпеть не могут идти против интересов собственного правительства. Я думаю, что они будут ожидать или даже хотеть четких указаний со стороны американского правительства.

В-третьих, с какой стороны не посмотри — это совсем не хорошая новость для России. Результатом этих действий неизбежно станет уменьшение желающих купить российский долг среди иностранных инвесторов. Это приведет к повышению стоимости займов, уменьшению инвестиций и роста, а также к дальнейшему ужесточению экономического сдерживания Путина.

И я думаю, что в последнем случае важно то, как США сигнализируют о том, что на санкционном фронте они могут сделать гораздо больше, если Россия не изменит свое поведение.

Тимоти Эш, «Новое время»

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