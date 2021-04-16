Учитель, поддержавшая перемены: Конец уже виден 16.04.2021, 16:59

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Елена Пуцикович

Фото: 1reg.by

Елена Пуцикович не понимает, как сегодня можно быть равнодушными.

«Детям я всегда говорю одно и то же: добро побеждает зло, сила в правде, патриотизм — это отнюдь не любовь к каким-то определенным людям, которые занимают высокопоставленное положение. Патриотизм — это любовь к своей земле, своему народу», — рассказывает «Еврорадио» учительница русского языка и литературы средней школы №4 города Иваново Елена Пуцикович.

Елена Николаевна — педагог почти с 30-летним стажем работы. В 2020 году ее несколько раз судили за участие якобы в несанкционированных мероприятиях и неподчинении милиции и присуждали штраф в 100 и 55 базовых единиц.

А 14 апреля суд Ивановского района Брестской области приговорил Елену Пуцикович к двум с половиной годам домашней химии «за клевету» в отношении двух силовиков. Вдобавок учительница должна будет выплатить каждому по 1500 рублей за причиненный моральный ущерб.

Как так получилось?

«Корыстные интересы»

«Я сделала репост из «Черной книги Бреста» о старшем оперуполномоченном по экономической преступности Ивановского ОВД Александре Задорожном, — рассказывает Татьяна Пуцикович. — Там было написано, что на каком-то протесте в Бресте он снимал участников на камеру и лжесвидетельствовал в суде. Я выразила сожаление, мол, зачем нужно было ехать еще и в Брест. Я считала, что это правдивая информация, потому что он дважды свидетельствовал в суде против меня. Давал неправдивую информацию. Когда на первом суде его спросили: «А массовое мероприятие было?» Он ответил: «Да». «Откуда знаете?» Он сказал: «Я так решил». То есть субъективное мнение он выразил как непреложную истину — это недопустимо».

Речь идет о суде за прогулку по Иваново. В октябре прошлого года Елена вместе с приятельницами договорились сходить на кофе. Шли по улице Советской с двумя бело-красно-белыми и одним красным зонтом. По словам собеседницы, когда они проходили мимо отделения милиции, оттуда вышло около 16 сотрудников.

«16 сотрудников, чтобы задержать пять гуляющих женщин... Вели себя по-разному: были те, которые хотели схватить, перегородить дорогу. Некоторые просто стояли и ухмылялись, понимая абсурдность ситуации. Александр Задорожный, который признан сейчас пострадавшим и хочет получить от меня компенсацию 1500 рублей, лично мне сказал: предатели, продались Польше за 20 евро. Когда я об этом говорила в суде, он не опровергал. Есть запись. Я собираюсь подавать встречный иск по факту клеветы в отношении меня».

По версии следствия, 5 декабря Пуцикович сделала в телеграм-чат еще один репост. Якобы в сообщении было написано, что начальник ОВД Дрогичинского райисполкома Юрий Котыш лжесвидетельствовал в судебных процессах против активистов. Учительница говорит, что это вообще не доказано, и собирается оспаривать решение суда:

«Что касается компенсации за моральный ущерб, его тоже надо доказать. Справок, что у них действительно ухудшилось здоровье и они обращались в медицинское учреждение, предоставлено суду не было. Нет фактов вызова скорой помощи, фактов обращения к психологу. Ни документов, ни фактов. 1500 рублей каждому? Корыстные интересы, иначе не назовешь».

«Конец уже виден»

Муж Елены Пуцикович — военный пенсионер. Сын служил в пограничных войсках и в ноябре уволился в запас. Дочери 13 лет, учится в местной гимназии. Елена Николаевна признается: до августа 2020 года политикой не интересовалась. «Но когда после выборов появился интернет и я прочитала, что происходит, не смогла дальше жить спокойно и делать вид, что меня это не касается».

Учительница говорит, что не может молчать по тем же причинам, что и все белорусы, которые выступают против насилия, фальсификаций и режима, «как в Северной Корее». По ее словам, среди знакомых нашлась только одна бывшая однокурсница, которая поддерживает «сторону зла», с ней собеседница Еврорадио предпочитает не общаться.

«Своим ученикам я при случае цитирую Юлиуса Фучика: «Бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле!» — и я не понимаю, как сегодня можно быть равнодушными. Я хочу, чтобы будущие граждане нашей страны занимали тоже активную гражданскую позицию в обществе. К счастью, меня поддерживают все, с кем я общаюсь: семья, близкие друзья, соседи, выпускники и в Беларуси, и те, которые уехали. Я читаю обсуждения в группах Иваново и Дрогичина, вижу реакцию людей. Среди них не нашлось ни одного человека, который бы хотя бы нейтрально высказался насчет моей ситуации. У всех негативные эмоции, хотя в группах состоят разные люди. Так что с этим все нормально, иначе была бы горчинка — разочарование».

Собеседница рассказывает, что к своему приговору отнеслась спокойно, считая, что «суды в Беларуси политизированы, конец уже виден, и два с половиной года это не продлится».

«Рада, что смогла повлиять на воспитание многих граждан нашей страны»

Елена Пуцикович говорит, что, если решение суда не удастся оспорить, из-за «химии» с работой в школе придется на какое-то время попрощаться. И пожалуй, это единственное, что расстраивает ее на данный момент.

«На работе особого давления не было, но повышенное внимание к себе я ощутила еше 1 сентября, когда завуч по учебной работе пришла ко мне на классный час, — рассказывает собеседница. — Я была хорошо подготовлена, думала, может, еще и прокурор захочет прийти, проверить мою работу. Негативного отношения со стороны родителей в свой адрес я не слышала и не видела, зато есть люди, которые открыто выражали мне свою поддержку.

У детей я тоже спрашивала, изменилось ли что-то в процессе обучения в этом году? Они ответили, что нет. Так что моя активная жизненная позиция, то, что меня привлекали к ответственности, ни в коем образе не отразилась на моей работе, потому что я честно выполняла свои обязанности и собираюсь их выполнять, насколько мне позволят долго это делать.

И хотя моя работа с точки зрения финансового вознаграждения неблагодарная, я считаю, что это мое, и очень рада, что смогла повлиять на воспитание многих граждан нашей страны. А дети? Дети разумные, честные, смелые. Дети понимают и адекватно оценивают происходящее. У каждого ребенка есть гаджет и выход в ту или иную соцсеть. Они сидят в мессенджерах: интересуются, читают, сопоставляют».

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