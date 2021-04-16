закрыть
16 апреля 2021, пятница, 18:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Учитель, поддержавшая перемены: Конец уже виден

  • 16.04.2021, 16:59
  • 2,528
Учитель, поддержавшая перемены: Конец уже виден
Елена Пуцикович
Фото: 1reg.by

Елена Пуцикович не понимает, как сегодня можно быть равнодушными.

«Детям я всегда говорю одно и то же: добро побеждает зло, сила в правде, патриотизм — это отнюдь не любовь к каким-то определенным людям, которые занимают высокопоставленное положение. Патриотизм — это любовь к своей земле, своему народу», — рассказывает «Еврорадио» учительница русского языка и литературы средней школы №4 города Иваново Елена Пуцикович

Елена Николаевна — педагог почти с 30-летним стажем работы. В 2020 году ее несколько раз судили за участие якобы в несанкционированных мероприятиях и неподчинении милиции и присуждали штраф в 100 и 55 базовых единиц. 

А 14 апреля суд Ивановского района Брестской области приговорил Елену Пуцикович к двум с половиной годам домашней химии «за клевету» в отношении двух силовиков. Вдобавок учительница должна будет выплатить каждому по 1500 рублей за причиненный моральный ущерб.

Как так получилось?

«Корыстные интересы»

«Я сделала репост из «Черной книги Бреста» о старшем оперуполномоченном по экономической преступности Ивановского ОВД Александре Задорожном, — рассказывает Татьяна Пуцикович. — Там было написано, что на каком-то протесте в Бресте он снимал участников на камеру и лжесвидетельствовал в суде. Я выразила сожаление, мол, зачем нужно было ехать еще и в Брест. Я считала, что это правдивая информация, потому что он дважды свидетельствовал в суде против меня. Давал неправдивую информацию. Когда на первом суде его спросили: «А массовое мероприятие было?» Он ответил: «Да». «Откуда знаете?» Он сказал: «Я так решил». То есть субъективное мнение он выразил как непреложную истину — это недопустимо». 

Речь идет о суде за прогулку по Иваново. В октябре прошлого года Елена вместе с приятельницами договорились сходить на кофе. Шли по улице Советской с двумя бело-красно-белыми и одним красным зонтом. По словам собеседницы, когда они проходили мимо отделения милиции, оттуда вышло около 16 сотрудников. 

«16 сотрудников, чтобы задержать пять гуляющих женщин... Вели себя по-разному: были те, которые хотели схватить, перегородить дорогу. Некоторые просто стояли и ухмылялись, понимая абсурдность ситуации. Александр Задорожный, который признан сейчас пострадавшим и хочет получить от меня компенсацию 1500 рублей, лично мне сказал: предатели, продались Польше за 20 евро. Когда я об этом говорила в суде, он не опровергал. Есть запись. Я собираюсь подавать встречный иск по факту клеветы в отношении меня». 

По версии следствия, 5 декабря Пуцикович сделала в телеграм-чат еще один репост. Якобы в сообщении было написано, что начальник ОВД Дрогичинского райисполкома Юрий Котыш лжесвидетельствовал в судебных процессах против активистов. Учительница говорит, что это вообще не доказано, и собирается оспаривать решение суда:  

«Что касается компенсации за моральный ущерб, его тоже надо доказать. Справок, что у них действительно ухудшилось здоровье и они обращались в медицинское учреждение, предоставлено суду не было. Нет фактов вызова скорой помощи, фактов обращения к психологу. Ни документов, ни фактов. 1500 рублей каждому? Корыстные интересы, иначе не назовешь».

«Конец уже виден»

Муж Елены Пуцикович — военный пенсионер. Сын служил в пограничных войсках и в ноябре уволился в запас. Дочери 13 лет, учится в местной гимназии. Елена Николаевна признается: до августа 2020 года политикой не интересовалась. «Но когда после выборов появился интернет и я прочитала, что происходит, не смогла дальше жить спокойно и делать вид, что меня это не касается».  

Учительница говорит, что не может молчать по тем же причинам, что и все белорусы, которые выступают против насилия, фальсификаций и режима, «как в Северной Корее».  По ее словам, среди знакомых нашлась только одна бывшая однокурсница, которая поддерживает «сторону зла», с ней собеседница Еврорадио предпочитает не общаться.

«Своим ученикам я при случае цитирую Юлиуса Фучика: «Бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле!» — и я не понимаю, как сегодня можно быть равнодушными. Я хочу, чтобы будущие граждане нашей страны занимали тоже активную гражданскую позицию в обществе. К счастью, меня поддерживают все, с кем я общаюсь: семья, близкие друзья, соседи, выпускники и в Беларуси, и те, которые уехали. Я читаю обсуждения в группах Иваново и Дрогичина, вижу реакцию людей. Среди них не нашлось ни одного человека, который бы хотя бы нейтрально высказался насчет моей ситуации. У всех негативные эмоции, хотя в группах состоят разные люди. Так что с этим все нормально, иначе была бы горчинка — разочарование».

Собеседница рассказывает, что к своему приговору отнеслась спокойно, считая, что «суды в Беларуси политизированы, конец уже виден, и два с половиной года это не продлится».

«Рада, что смогла повлиять на воспитание многих граждан нашей страны»

Елена Пуцикович говорит, что, если решение суда не удастся оспорить, из-за «химии» с работой в школе придется на какое-то время попрощаться. И пожалуй, это единственное, что расстраивает ее на данный момент.

«На работе особого давления не было, но повышенное внимание к себе я ощутила еше 1 сентября, когда завуч по учебной работе пришла ко мне на классный час, — рассказывает собеседница. — Я была хорошо подготовлена, думала, может, еще и прокурор захочет прийти, проверить мою работу. Негативного отношения со стороны родителей в свой адрес я не слышала и не видела, зато есть люди, которые открыто выражали мне свою поддержку. 

У детей я тоже спрашивала, изменилось ли что-то в процессе обучения в этом году? Они ответили, что нет. Так что моя активная жизненная позиция, то, что меня привлекали к ответственности, ни в коем образе не отразилась на моей работе, потому что я честно выполняла свои обязанности и собираюсь их выполнять, насколько мне позволят долго это делать. 

И хотя моя работа с точки зрения финансового вознаграждения неблагодарная, я считаю, что это мое, и очень рада, что смогла повлиять на воспитание многих граждан нашей страны. А дети? Дети разумные, честные, смелые. Дети понимают и адекватно оценивают происходящее. У каждого ребенка есть гаджет и выход в ту или иную соцсеть. Они сидят в мессенджерах: интересуются, читают, сопоставляют». 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў