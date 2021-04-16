Активисты сделали ряд арт-инсталляций в поддержку NIVEA 1 16.04.2021, 17:43

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Сами рисунки нарисованы кремом компании.

Белорусская диаспора во Вроцлаве сделала ряд арт-инсталляций в поддержку кампании NIVEA, которую запретили в Беларуси. Сами рисунки сделаны кремом компании, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«У белорусов сейчас трудное время. Но оно показало нам: люди могут очень много, если они поддерживают друг друга. Каждый раз, когда нам хочется опустить руки, случается маленькое чудо. И мы шагаем дальше. Но уже не одни, а в большом обществе тех, кто поддержал нашу борьбу за свободу. Нас очень много!

Белорусы Вроцлава благодарят NIVEA за то, что вы на нашей стороне. Во времена, когда царит темнота, очень важно сохранить белоснежную репутацию», – пишут активисты.

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