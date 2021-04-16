Археологи нашли следы юных неандертальцев 16.04.2021, 17:48

иллюстрационное Фото

Найденные отложения с отпечатками относятся к периоду плейстоцена, примерно 106 тыс. лет назад.

В Испании археологи нашли окаменелые следы большой семьи неандертальцев, возрастом 100 тыс. лет, чьи дети играли в песке у воды. «Мы обнаружили места, где несколько небольших следов были сгруппированы в хаотичном порядке», – говорит палеонтолог из Университета Уэльба, ведущий автор исследования Эдуардо Майораль, сообщает «Вокруг Света».

В июне 2020 года два биолога обнаружили следы на пляже в национальном парке Доньяна после периода сильных штормов и приливов. Ученые нашли окаменелые следы крупных животных, таких как олени или кабаны. И намного позже, когда команда Майораля проанализировала всю местность, были найдены следы неандертальцев. «В то время никто не подозревал о следах гоминидов, которые в последствии обнаружила моя команда, после того, как мы детально изучили всю поверхность», – говорит автор исследования.

Найденные отложения с отпечатками относятся к периоду плейстоцена, примерно 106 тыс. лет назад. На это указали найденные поблизости каменные орудия, также они подтвердили, что регион ранее был заселен неандертальцами. Эти охотники-собиратели жили в Европе и на Ближнем Востоке в период от 400 тыс. до 40 тыс. лет назад. Исследователи считают, что найденные следы могут быть самыми старыми следами неандертальцев из когда-либо обнаруженных в Европе.

Раньше поверхность, на которой были найдены следы, находилась вдоль берега водопоя немного дальше вглубь берега, чем на сегодняшний день. «Вероятно, вода не была пресной, а несколько солоноватой, поскольку мы нашли остатки кристаллов морской соли на поверхности, где были обнаружены следы», – говорит автор.

Размеры и распределение следов предполагают, что они были сделаны группой из 36 неандертальцев, которые были родственниками. Среди них было 11 детей и 25 взрослых, из которых 5 женщин, 14 мужчин и еще 6 неандертальцев, чей пол не смогли определить.

Особый интерес представляют два самых маленьких следа, длиной примерно 14 см, которые предположительно оставил ребенок 6 лет. Они находятся среди нескольких других хаотичных следов, возможно, потому что дети-неандертальцы играли в песке на берегу, считают ученые.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».