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Доцент рассказал, какие неврологические осложнения может вызвать COVID-19

  • 16.04.2021, 18:14
Доцент рассказал, какие неврологические осложнения может вызвать COVID-19
Архивное фото kp.by

Когда они возникают?

По наблюдениям врачей, COVID-19 имеет почти вдвое больше неврологических осложнений, чем грипп. Мужчины старше 35 лет в 2 раза чаще женщин этого же возраста имеют осложнения и попадают в реанимацию. Что это за осложнения и когда они возникают, «АиФ» пояснил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

— Поясню по поводу цифр. Какова частота осложнений — в 2 раза или в 1,8 раза больше, чем при гриппе, — следует уточнить после того, как у нас будет такой же период наблюдения за больными коронавирусной инфекцией, как при гриппе. Грипп — это инфекция, которая изучается десятилетиями. И про него мы знаем гораздо больше, чем коронавирусную инфекцию. Один момент известен точно. Вирус гриппа не поражает клетки нервной системы. А вот коронавирусы могут размножаться не только в эпителиальных клетках дыхательных путей, но еще и в эпителиальных клетках желудочно-кишечного тракта и клетках нервной системы. Отчасти из-за этого COVID-19 и вызывает такой всем известный симптом, как потеря обоняния, которое не восстанавливается зачастую несколько недель. А у некоторых людей это может затягиваться на несколько месяцев. Поэтому чисто гипотетически исключать то, что коронавирус способен вызывать какие-то отсроченные неврологические, психологические или психиатрические состояния, мы не можем.

Но глобально COVID-19 — это острая респираторная вирусная инфекция, которая у подавляющего большинства заболевших поражает только дыхательную систему. И осложнения чаще всего бывают очень схожие с гриппом: острый респираторный дистресс-синдром с дыхательной недостаточностью и отеком легких, с возможным присоединением вторичных инфекций и развитием септического процесса. Вот это наиболее частые осложнения, которые у некоторых пациентов становятся причиной смерти.

— Говорят, что даже состояния типа деменции могут быть осложнением, а также длительная депрессия. Это так?

— Такие предположения требуют серьезной проверки и четкого понимания причинно-следственной связи. Точно так же можно сказать, что, если человек рождается, то это причина того, что он когда-то, к сожалению, умрет. Деменция чаще всего вызывается гораздо более прагматичными причинами. Например, злоупотреблением токсическими веществами, скажем, этиловым спиртом. Деменция встречается у людей более старших возрастных групп. И связывать это однозначно только с COVID-19 несколько рано.

— Каков период, когда осложнения после перенесенного коронавируса проявляются чаще?

— Чем больше времени прошло после перенесенного заболевания, тем вероятность развития осложнений сильнее стремится к нулю. Чем дальше от контакта с вирусом, тем быстрее организм восстанавливается. Все негативные изменения, которые мы видим, чаще всего возникают в первые недели после перенесенного заболевания.

— То есть в это время надо быть внимательным к своему самочувствию.

— После любого перенесенного заболевания — пневмонии, тяжелого гриппа, оперативного вмешательства — организм не восстанавливается с закрытием больничного листа. Это будет достаточно длительный период. Поэтому и при COVID-19 существует четкий алгоритм диспансерного наблюдения после перенесенного заболевания с привлечением тех специалистов, которые необходимы конкретному пациенту. И составить однозначную формулу того, у кого что будет и с какой вероятностью, нельзя. Каждый человек индивидуален.

— А могут ли осложнения стать хроническими?

— Я бы не спешил проводить такую причинно-следственную связь. Есть, к примеру, вирусы герпеса, которые попадают в организм человека и остаются там навсегда. Это доказано. Есть вирусы парентеральных гепатитов, которые вызывают хронические гепатиты В, С. И мы точно знаем, что эти заболевания могут длиться десятилетиями. А COVID-19, повторюсь, относится к острым респираторным заболеваниям. И ни о каком хроническом течении на сегодняшний момент мы говорить не можем.

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