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Правящая партия Грузии согласилась на план выхода из кризиса, предложенный ЕС

  • 16.04.2021, 18:27
Правящая партия Грузии согласилась на план выхода из кризиса, предложенный ЕС

Подписан созданный под эгидой ЕС и президента Евросовета документ.

Правящая партия "Грузинская мечта" заявила о подписании плана выхода из кризиса, предложенного посредником ЕС Кристианом Даниэльсоном. Как сообщает Interpressnews (перевод - «Европейская правда»), об этом заявил спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе на брифинге в офисе партии.

"Мы публично подписываем созданный под эгидой ЕС и президента Евросовета Шарля Мишеля документ... В финальной встрече диалога мы зафиксировали принципиальную готовность подписать его, о чем в своих комментариях говорили и ряд оппозиционеров, но пока не подписывали его, потому что мы ожидали от оппозиции встречных шагов", - заявил Талаквадзе.

Талаквадзе отметил, что документ не предусматривает досрочных парламентских выборов, как того хотела оппозиция, и это является подтверждением того, что ЕС считает легитимным действующий парламент.

Он заявил, что подписание документа является демонстрацией ответственности "Мечты" перед гражданами Грузии и международными партнерами, и теперь очередь за оппозицией.

Напомним, политический кризис в Грузии продолжается уже почти пять месяцев. После парламентских выборов 31 октября 2020 заседания парламента посещают только шестеро из шестидесяти оппозиционных депутатов, а остальные отказываются входить в парламент и требуют досрочных выборов.

По личному указанию главы Евросовета Шарля Мишеля дипломат Кристиан Даниельсон в марте дважды посетил Тбилиси для содействия в урегулировании кризиса. Он провел несколько встреч как с представителями власти, так и оппозиции, однако до сих пор усилия Брюсселя не дали результата.

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