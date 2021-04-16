Тесты изменятся: в Минобразования рассказали о вступительной кампании-2021 16.04.2021, 18:57

иллюстрационное Фото: tut.by

Абитуриентов ждет несколько изменений при поступлении в этом году.

Сайт kp.by pассказывал, что нового будет для абитуриентов при поступлении в 2021 году.

Первый день регистрации на ЦТ — в Пасху, 2 мая

Как рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, регистрация для прохождения ЦТ начинается уже очень скоро - 2 мая. Зарегистрироваться можно будет до 1 июня.

Первое испытание этой вступительной кампании назначено на 16 июня - тогда абитуриенты смогут проверить свои знания по белорусскому языку. Русский язык можно будет сдать 18 и 19 июня. 21 июня - ЦТ по обществоведению. Две даты - 23 и 24 июня - определены для проведения централизованного тестирования по математике.

ЦТ по прочим предметам начнутся с 26 июня и будут проводиться через день.

Как отметил Сергей Касперович, выделений двух дней для испытаний по русскому языку и математике обусловлено, главным образом, необходимостью создания безопасной эпидемиологической обстановки. Абитуриентам в этом году рекомендовано приходить на ЦТ в масках, но если нужно - их можно будет купить там, где пройдет тестирование.

НА ЦТ МОЖНО БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ДИСТАНЦИОННО

В этом году пунктов регистрации на ЦТ будет 41.

- При регистрации на ЦТ абитуриент, как и ранее, подает заявление на одном из государственных языков. Его можно подать лично, либо есть другой более современный вариант – подача через заполнение электронной формы на сайте РИКЗ, это будет, скажем так, предварительная регистрация, но после оплаты, то есть после того, как завершена вся процедура, абитуриенту остается только прийти и забрать пропуск. Фактически, это такая электронная регистрация. Важно отметить еще раз: абитуриент должен лично забрать пропуск или пропуски на ЦТ не позднее 1 июня.

Есть некоторые новые аспекты, касающиеся сдачи ЦТ в резервные дни. Раньше те, кто по уважительной причине не смог сдать ЦТ в установленные основные дни, могли сделать это в резервные даты, но только на базе БГУ. В этом году сдавать ЦТ в резервные дни можно будет сразу в шести пунктах.

- Будет шесть учреждений. БГУ, Белорусско-российский университет в Могилеве, Брестский государственный технический университет, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет, Гродненский государственный университет, - сообщил Сергей Касперович.

В БЕЛОРУССКИЕ ВУЗЫ В 2021 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ НАБРАТЬ ПОЧТИ 55 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

- Планируем принять 54,9 тысяч человек более чем на 320 специальностей. При этом около 27,8 тысяч — за счет средств бюджета. 27,1 тысяч— на платную форму обучения, - рассказал Сергей Касперович. Прием будет осуществляться более чем по 320 специальностям.

ТЕСТЫ ЦТ В ЭТОМ ГОДУ ИЗМЕНЯТСЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СОКРАТЯТСЯ ПО ОБЪЕМУ: «НА АВОСЬ НЕ ПРОЙДЕТ»

Определенные изменения в тестах ЦТ в этом году произойдут: по 11 из 15 предметам тесты сократят. Это касается иностранного языка (будет 48 заданий вместо 60), а также химии, географии, историй (Беларуси и всемирной), обществоведения, биологии, где станет на шесть тестов меньше (было 50, станет - 44).

А вот по двум государственным - белорусскому и русскому языкам - количество тестов останется неизменным: абитуриентам предложат решить 40 заданий. Без изменения останется количество тестов по математике и физике, их будет 32.

Изменится и структура тестов.

- Постепенно происходит у нас планомерное сокращение части А, что снижает вероятность угадывания и влияние угадывания на общий результат, и увеличение части В, – сказал Сергей Касперович, подчеркнув, что подобное переформатирование - «современные тренды в мире по части подходов к оценке знаний», - сказал Сергей Касперович.

По его словам, для серьезно готовящегося к поступлению абитуриента эти инновации вряд ли будут существенны.

- Для серьезно относящегося к тесту абитуриента, который не забежал просто посмотреть на тест и что-то там угадать «авось пройдет», собственно говоря, структура теста – совершенно не значимый момент. Если ведется должным образом подготовка... то часть А или часть В не важна. Нужно получить готовый ответ, а потом его вписать либо выбрать правильный вариант из имеющихся, - подчеркнул специалист.

В ВУЗАХ ОТКРОЮТ ЧЕТЫРЕ НОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

В 2021 году в вузах республики планируется открыть 15 новых специальностей, в том числе 4 абсолютно новых - подготовка по ним в Беларуси ранее не проводилась.

В числе этих специальностей - подготовка специалистов по промышленному дизайну транспортных средств и производственного оборудования: подобный профиль появится в БНТУ.

Сразу две новые специальности «регионоведение» и «экономическая безопасность» открываются в БГУ.

Набор на специальность «летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации» будет проводиться в Белорусской госакадемии авиации. Успешно закончившим курс обучения будет присвоена квалификация «Специалист по летной эксплуатации гражданских судов. Инженер-пилот».

Как рассказал Сергей Касперович, в этом году в вузы набор по медицинским специальностям на бюджетную форму обучения увеличен примерно на 160 мест. Несколько увеличится количество бюджетных мест по ряду педагогических специальностей, а также по направлениям «архитектура и строительство». При этом несколько уменьшены объемы набора по ряду IT – специальностей, а также некоторым техническим специальностям на платной основе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2021 году будет осуществляться прием в 193 учреждения среднего специального образования: 110 ссузов, 9 из которых частные, и 83 филиала вузов, которые также готовят специалистов среднего звена.

Набор в ссузы - 39,6 тысяч человек, их них на бюджетную форму - 25,8 тысячи человек. Набор на уровень профессионально-технического образования прием будут осуществлять 166 учреждений, в том числе 41 филиал вузов. Планируется принять 26,7 тысяч человек, из которых 26,6 - за счет средств бюджета.

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