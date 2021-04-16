Метод Байдена 16.04.2021, 19:03

фото: angela weiss/afp

В чем подход президента США к России.

Министерство финансов США включило в санкционный список первого замглавы администрации президента России Алексея Громова, лица и компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, – всего 32 физических и юридических лица. Из США также высылают 10 российских дипломатов.

Указом президента США Джо Байдена введен режим "чрезвычайной ситуации" для того, чтобы справиться с "российской угрозой", и теперь по указанию министра финансов США может быть заморожено любое имущество физического лица или компании, "которые работают или работали в технологическом или оборонном и связанном с ним секторах экономики РФ или любом другом секторе экономики РФ".

Американист, сотрудник ИД "Коммерсантъ" Алексей Наумов рассказал Настоящему Времени, опасны ли для России новые санкции и чем новые заявления Белого дома отличаются от предыдущих:

— Сейчас появилось множество комментариев по поводу новых санкций США. Одни говорят – традиционные санкции, другие говорят – слабые, сильные, решительные, ожидаемые, неожидаемые. Как вы оцениваете?

— Эти санкции одновременно решительные и, в общем-то, довольно слабые. Экономический эффект от этих санкций совершенно небольшой. Основной эффект этих санкций политический: дать американскому кабинету министров инструмент, который позволит ввести потом, если будет нужно, санкции довольно чувствительные. Там, например, есть положение о том, что под санкции может попасть компания, связанная с любым сектором российской экономики, по решению министра финансов.

Но нельзя отделять эти санкции, этот мощный политический эффект, мощное политическое заявление от того, что Байден сказал вчера поздно вечером. Он сказал: "Две великие страны, на которых лежит ответственность за мир во всем мире, два патриотических народа – русский и американский, – которые должны договориться и не должны скатываться по скользкой дорожке и идти к этому противостоянию". То есть Байден дал понять, что нужно менять эту ситуацию, что, если ситуация будет продолжаться так, как она идет сейчас, будут новые санкции, будет эскалация. Но Америке это не нужно, Россия не враг Америке. Россия и Америка – это две страны, которые должны взаимодействовать. И он одной рукой карает, другой рукой предлагает примирение.

— Метод кнута и пряника?

— Это метод двух рук: одной рукой караю, другой предлагаю [примириться]. Просто кнут и пряник – это обычно об одном и том же. А тут он говорит: "Нет, друзья, это не об одном и том же. Мы вас караем не потому, что вы ужасные. Мы не русофобы, мы не ненавидим русских и Россию. Нет, потому что мы защищаемся, мы идем на пропорциональные действия". Он сказал: "Санкции – это пропорциональные действия. Они могли быть жестче, они могли быть страшнее, но я не стал этого делать, потому что я не хочу противостояния, я не хочу эскалации".

Это такой "метод Байдена", это что-то новое, такого мы раньше не видели. Раньше, если США вводили санкции против России, это делалось с позиции абсолютного морального превосходства: страна добра и страна зла. Джо Байден сказал новое слово. Он ввел санкции против России не потому, что она зло, а потому, что Америка защищалась – так он сказал. И это новый идеологический подход. В Москве к нему, конечно, не привыкли, и сейчас самое главное, что же сделает Москва, потому что ответ может быть тоже жестким, ответ может быть символическим.

— В МИД России уже грозили решительным и неотвратимым ответом. Все-таки это больше политическое заявление или, может быть, будут какие-то реальные шаги?

— Что значит "неотвратимый ответ"? Очевидно, что какой-то ответ будет. По-хорошему могут выслать 10 американских дипломатов, ввести пару санкций против каких-нибудь чиновников и этим удовлетвориться. Сейчас на самом деле мяч на стороне Москвы. И именно от Москвы зависит – готова ли она сейчас эти отношения и дальше спустить по этой тропе в никуда или в каком-то смысле проглотить эти санкции и сказать: "Ладно, мы великие страны". Россия же так любит, когда ее называют "великой страной". Эти слова Байдена, я уверен, очень многие российские чиновники и представители власти с такой радостью слушали, когда Байден называл Россию "великой страной", а русский народ "патриотическим народом". Круто звучит, такого никогда не было за последнее время – мы отвыкли. Это раньше было, в советское время. Джо Байден – такой выпускник старой школы. Поэтому сейчас посмотрим, что скажет Москва, от этого зависит очень многое.

— В своем выступлении Байден посвятил достаточно большую часть защите Украины. Как вы считаете, такие санкции повлияют на военное напряжение возле границ Украины?

— Дело в том, что пока ни одни санкции, которые были введены, не повлияли на поведение России. Санкции – инструмент довольно сложный, он не всегда работает. Он легко работает против маленьких стран, он еле-еле работает против Ирана, почти не работает против Северной Кореи. Против России он не работает. Что, Украине стало лучше от того, что Америка санкции вводит с 2014 года? Да не стало Украине лучше. И поэтому Байден пробует новый подход. Он говорит: "Украина для нас важна, мы будем за нее стоять. Но давайте вы сами откажетесь от этого, потому что зачем вам самим это противостояние?" То есть Байден действует не только пистолетом, но и словом, это неожиданно. А санкции плюс-минус ожидаемые. Что мы, санкций что ли не ждали в отношении России? Так что посмотрим.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».