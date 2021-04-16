Водный кризис в Крыму: стало известно об еще одном обмелевшем водохранилище 2 16.04.2021, 19:27

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иллюстрационное Фото

На оккупированном полуострове усугубляется водный кризис.

На временно оккупированном Российской Федерацией украинском полуострове Крым продолжает усугубляться водный кризис. Как пишет sprotyv.info, об этом в социальной сети Twitter сообщает пользователь с ником «Крымский бандеровец».

«Крым. Белогорский район. Балановское водохранилище. Воды мало. Объем водохранилища 5,1 млн м³, площадь водного зеркала 41 гектар. Сейчас заполнено водой примерно на пятую часть. Высота плотины — 35 м. Свежее видео», — написал пользователь и добавил ссылку на видео.

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