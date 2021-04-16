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Водный кризис в Крыму: стало известно об еще одном обмелевшем водохранилище

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  • 16.04.2021, 19:27
  • 2,818
Водный кризис в Крыму: стало известно об еще одном обмелевшем водохранилище
иллюстрационное Фото

На оккупированном полуострове усугубляется водный кризис.

На временно оккупированном Российской Федерацией украинском полуострове Крым продолжает усугубляться водный кризис. Как пишет sprotyv.info, об этом в социальной сети Twitter сообщает пользователь с ником «Крымский бандеровец».

«Крым. Белогорский район. Балановское водохранилище. Воды мало. Объем водохранилища 5,1 млн м³, площадь водного зеркала 41 гектар. Сейчас заполнено водой примерно на пятую часть. Высота плотины — 35 м. Свежее видео», — написал пользователь и добавил ссылку на видео.

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