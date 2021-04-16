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Ученые выяснили, насколько высок риск повторного заражения COVID-19 у молодых людей

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  • 16.04.2021, 19:52
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Ученые выяснили, насколько высок риск повторного заражения COVID-19 у молодых людей
иллюстрационное Фото: МАКСИМ МИШИН/MOS.RU

Опубликованы результаты нового исследования.

Оказалось, что у молодежи, которая не болела COVID-19, риск заразится коронавирусом в пять раз выше, чем у тех, кто уже болел. Как пишет «Униан» со ссылкой на The Lancet, в новом исследовании принимали участие около 3000 рекрутов корпуса морской пехоты США – здоровых, физически развитых людей в возрасте 18-20 лет. В начале исследования, в мае 2020 года, все участники прошли тесты на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.

В настоящее время ни у кого из них не было активного COVID-19. Дальше за ними наблюдали до ноября 2020 года, ПЦР тесты участникам проводили каждые две недели.

Из 189 человек, у которых в начале исследования были антитела к коронавирусу (серопозитивных), за период наблюдения заболели COVID-19 около 10%.

Среди людей, у которых иммунитета не было (серонегативных), заболеваемость составила около 50%.

Ученые считают, что риск повторного заражения связан с уровнем различных видов антител в крови. Антитела к коронавирусу в начале исследования были лишь у 33% людей, которые позже были инфицированы. У серопозитивных участников, которые не заразились повторно, эти антитела встречались в 83% случаев.

У людей, не имевших иммунитета в начале исследования, при инфицировании антитела вырабатывались лучше, чем у тех, которые заразились повторно. По сравнению с инфицированными впервые, у участников с реинфекцией вирусная нагрузка была ниже в среднем примерно в 10 раз. Однако его значение указывали на то, что при повторной инфекции многие из них могут заражать других людей.

В серопозитивные группе было больше бессимптомных случаев COVID-19 – 84%, в серонегативній – 68%.

Ученые считают, что результаты этого исследования можно спроектировать на всех молодых людей, независимо от их рода деятельности. Иммунитет, который дает перенесенная инфекция, может быть недостаточным. Это говорит о том, что вакцинация нужна даже тем, кто переболел.

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