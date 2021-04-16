Российский рубль убежал от санкций на костылях «Газпрома» и «Роснефти» 1 16.04.2021, 20:21

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Сырьевые экспортеры заливают рынок валютой, демонстрируя «не страшность» санкций.

Российский рубль продолжает чудесный полет на Московской бирже, демонстративно игнорируя санкции США, пишет finanz.ru.

После падения на 1,5 рубля во второй половине торгов четверга в пятницу курс доллара с расчетами «завтра» снижался еще на рубль и обновил минимум за две недели - 75,31 рубля.

Евро, накануне взлетавший до 92,85 рубля, едва не ушел ниже отметки 90: на утренних торгах курс опускался до 90,1475 рубля - минимума с 6 апреля.

Меньше чем за сутки рубль отыграл больше 2 рублей у американской и европейской валюты, неожиданно «показав зубы» как раз в тот момент, когда США решились на санкции против рублевого госдолга, которые обсуждались с 2017 года.

Своей силой валютный рынок обязан крупным сырьевым экспортерам: они начали активно продавать валюту еще в четверг, когда доллар подскакивал выше 77 рублей, и сохраняют присутствие на рынке в пятницу, сказал Reuters дилер крупного российского банка.

Крупнейшими поставщиками валютной выручки в российскую экономику являются «Роснефть» и «Газпром»: первая обеспечивает около половины нефтедобычи в стране, а второй остается монопольным экспортером российского трубопроводного газа.

У обеих компаний - солидная валютная «подушка». «Роснефть» в четвертом квартале получила на счета около 13 млрд долларов по крупному предоплатному контракту. Общий объем запасов валюты у компании за прошлый вырос более чем вдвое - до 13,6 млрд долларов и 1,2 млрд евро.

«Газпром», несмотря на беспрецедентно трудное начало прошлого года, по его итогам смог нарастить запасы на валютных счетах почти в 8 раз - до 248 млрд рублей, а в первом квартале получил еще 10,4 млрд долларов валютной выручки - на 44% больше, чем годом ранее.

Инъекции нефтедолларов помогают рублю не обращать внимания на санкции, которые, как заверяют власти, не способны поколебать стабильность экономики и финансовой системы России.

Американский санкционный пакет действительно был введен в мягком варианте, отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислaв Мурашов. Банкам США запрещено покупать только новые выпуски облигаций федерального займа и только напрямую у Минфина (но можно - через первичных дилеров). Евросоюз не планирует присоединяться к санкциями, рассказал ТАСС источник в Брюсселе.

Рынок госдолга шумно празднует победу: индекс RGBI взлетел рекордно с марта прошлого года - на 1,07% - и обновляет максимумы за месяц.

Но долго ли будет продолжаться банкет, неясно. Хотя формально санкции не запрещают держать ОФЗ, окончательное решение будет принимать не американский Минфин, а комплаенс-подразделения фондов-инвесторов.

«Есть очень высокая вероятность, что риск-менеджмент больших американских фондов в ближайшее время примет решение о том, что, поскольку с точки зрения современных AML-процедур российский долг - штука токсичная, от него необходимо избавиться в принципе, - не исключает Евгений Коган, президент ИГ «Московские партнеры».

«Скорее всего, рано или поздно, довольно значительная доля долгов РФ будет продана иностранцами как класс. В таком случае деньги будут выведены из России», - добавляет он.

Первый звоночек этого процесса уже прозвенел. JPMorgan, крупнейший банк США по размеру активов, заявил в пятницу, что из-за санкций может исключить ОФЗ из своих индексов, в том числе ключевого инвестиционного индекса развивающихся рынков GBI-EM.

Сейчас доля Россия в этом индексе составляет 7,1%. Всего в него включены 11 выпусков облигаций суммарной стоимостью 40 млрд долларов.

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