Как уволенный с БелАЗа инженер продолжает борьбу 1 16.04.2021, 20:28

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фото: «Белсат»

История Станислава Репкина, который участвовал в Маршах.

29 ноября по всей Беларуси проходил мирный Марш соседей. Выходили районы и в Жодино. Среди участников марша был Станислав Репкин, теперь уже бывший инженер БелАЗа, передает «Белсат».

«Мы встретились с ребятами возле банка. Прошли по улице, остановились у ступеней буквально на 10-15 минут, пообщались. Никаких флагов, ничего подобного не было».

Вдруг начался хапун, людей забирали без разбора. Силовики задержали почти всех парней, а также девушек, которые бросились за ними, чтобы узнать, что случилось. Схватили и Станислава.

Через 72 часа Станислава Репкина выпустили с протоколом, составленным по народной статье – 23.34 КоАП. 3 декабря он вышел на работу – на БелАЗ.

«Из-за этого отсутствия меня наказали лишением выплат за непрерывный трудовой стаж, депремировали за ноябрь на 100 процентов, лишили материальное пособия за отпуск и так называемых полугодовых за общий результат работы за год. В целом это составило около трети зарплаты. Возможно, и больше».

Этот выговор наш герой решил обжаловать, поэтому обратился в заводскую канцелярию за копией постановления.

«Рабочая смена начинается в 07:30. Я зашел в канцелярию где-то около 07:28. Там подал документы. В своем рабочем кабинете я был в 07:37».

Вот за эти 7 минут отсутствия на рабочем месте Станиславу Репкину выписали второй выговор.

«В конце концов меня уволили по статье. 13 января 2021 года, – говорит бывший инженер производственного гиганта. – Уволен за невыполнение без веских причин трудовых обязанностей. Как работник, у которого есть непогашенные дисциплинарные взыскания. Статья 42.6 Трудового кодекса РБ».

Отстаивать свои права Станислав Репкин пошел в суд. Всего состоялось семь судебных заседаний, после пятого представители БелАЗа поняли, что проигрывают суд, и предложили Станиславу мировое соглашение. С предприятия парню позвонили только через месяц, за пару дней до возобновления суда.

«Записали мои условия – что я могу рассмотреть компенсацию вместо восстановления на работе и отказаться от морального вреда, если мы пойдем на мировое соглашение».

Только на суде Станислав узнал, что его условий мирового соглашения не приняли.

Судья же посчитал действия БелАЗа законными. Станислав видит в этом одну причину.

Игорь Комлик, региональный представитель профсоюза РЭП, в таких случаях советует обращаться за помощью в независимые профсоюзы и нести иск в суд.

«Пройти эту лестницу нужно. Потому что все-таки в судебной системе есть лица, которые профессионально относятся к своему долгу, и можно найти защиту. Ну, а если нет… Это покажет картину того, что сейчас происходит, и сделает задел на то, что в конце концов дело будет пересмотрено, когда в стране будет восстановлена правовая система».

Реальную причину увольнения Станислав Репкин, бывший инженер БелАЗа, видит в своей активной гражданской позиции.

«Я собирал подписи в защиту пострадавших работников БелАЗа. Также меня задерживали по статье 23.34. Поэтому за мною был контроль. Ну, соответственно, БелАЗ решил избавиться от нежелательного работника».

Если раньше Станислав хотел восстановиться на работе, то сейчас желает просто добиться справедливости.

«Хожу на собеседовании, пытаюсь устроиться в жизни. Но не забываю об этой ситуации, все равно буду подавать на обжалование в суды».

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