Медики рассказали, как отличить ОРВИ от аллергии по чиханию 16.04.2021, 20:34

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иллюстрационное Фото: pixabay.com

Специалисты обратили внимание на главный симптом аллергии.

Медики рассказали, как можно отличить ОРВИ от аллергической реакции организма. Согласно утверждению экспертов, при аллергии человек может чихать несколько раз подряд, пишет lenta.ua.

Специалисты выделили пять типов вирусов: аденовирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, риновирусы и вирусы парагриппа. При попадании в организм они способны спровоцировать насморк и чиханье, по этой причине их можно перепутать с аллергией. Бокавирусы проявляются в заложенности носа, кашле, повышенной температуре и сыпи. Такие же признаки можно встретить и у аллергиков.

При парагриппе, кроме других признаков, может возникать осиплость голоса. Данной информацией поделились аллерголог Анна Петухова и инфекционист Кристина Топузиди. Но при ОРВИ у человека можно наблюдать высокую температуру тела, слабость, болезненные ощущения в горле, кашель и насморк. Могут присутствовать покраснения и слезоточивость.

При наличии только чиханья и отсутствии других жалоб медики могут заподозрить наличие аллергического проявления. «Главным симптомом аллергии может быть так называемое залповое чихание, когда у человека происходит 2-3 чихательных движения. Если пациент не контактировал с инфицированным больным, то так проявляется аллергический процесс», - заявила Петухова.

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