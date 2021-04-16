Забастовка - самое мощное наше оружие против Лукашеску и его банды 16.04.2021, 21:05

Фото: nn.by

Забастовка - это наше право.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо от читателя:

- Общество - это теперь уже не разрозненные группы, объединенные абстрактным неприятием системы. Из него уже выделились отдельные сообщества, каждое из которых четко защищает свои интересы. Студенты, медики, пенсионеры, рабочие, частный бизнес, айтишники – все понимают, что останавливаться нельзя. И уже не так важно, сколько протестующих выходит на улицы, 30 или 100 тысяч. Процесс масштабирован до нужного уровня.

Госбанки уже просят крупный бизнес досрочно погашать большие кредиты. Вернуть НДС становится все труднее, средств остро не хватает. Налоговые поступления заметно сокращаются, экспорт IT-сектора падает.

Учитывая, что наша экономика и так работала впритык, без резервов, дефицит будет катастрофичен. Закрытие бастовавших заведений тоже передаёт большой "привет" бюджету Минска. Любое действие по людям рикошетом бьёт по экономике.

Друзья, все помнят события, когда была запущена забастовка.

Как бы не старался тогда Лукашенко представить бастующих кучкой отщепенцев, которых легко заменить, на практике всё вышло совсем иначе – квалифицированных работников заменить сложно. Протесты охватили самые успешные предприятия, которые приносили реальные деньги. Любые сложности моментально отражались на финансовых показателях.

В тот же временной период происходил саботаж и блокировки на ЖД. Относительно безопасный метод замыкания датчиков не просто так вызвал истерику Лукашеску. Здесь есть как глубинный страх (эхо рельсовой войны), так и страх практический – Беларусь транзитная страна, и любые проблемы в сфере транспорта сразу бьют по остальным отраслям.

Конституционная реформа, которую запустил Лукашеску, а также поправки в основной закон очевидно абсурдны и вполне ожидаемо не нашли отклика в обществе. Переговоры "власть" ведет сама с собой: одну сторону представляет назначенный шут Воскресенский, а другую – такие же ручные политические партии и "абшчэственники".

Складывается ощущение, что пытаются обмануть даже не белорусское общество (с нами ведётся разговор только с позиции силы), а главного бенефициара и инициатора этой реформы – Россию. И там тоже начинают что-то подозревать и посылать сигналы, что в этот раз заговорить зубы не получится.

Так вот, друзья, забастовка - это самое мощное наше оружие против Лукашеску и его банды.

Забастовка - это наше право.

Забастовка - это самый безопасный вид протеста, который приведёт нас к победе над диктатурой.

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