Ученые обнаружили в янтаре новый источник антибиотиков 16.04.2021, 21:26

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Университет Миннесоты выявил у янтаря противовоспалительные и противоинфекционные свойства.

Был проведен анализ химического состава экстракта из янтарной пудры с помощью метода газовой хромато-масс-спектрометрии. Среди множества прочих органических соединений, были выявлены три уникальных вещества, пишет healthinfo.ua.

Это были абиетиновая, дегидроабиетиновая и палюстровая кислоты. Данные соединения относятся к смоляным кислотам и вырабатываются деревьями семейства сосновых. Их протестировали против 9 типов патогенных бактерий. Оказалось, смоляные кислоты убивали грамположительные бактерии, включая некоторые штаммы золотистого стафилококка.

По словам исследователей, абиетиновая кислота и ее производные в перспективе лягут в основу новых антибиотиков. Дело в том, что патогены активно развивают лекарственную устойчивость к старым антибиотикам. Особенно это касается грамположительных бактерий.

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