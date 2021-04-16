Минские партизаны поставили ЖКХ на место 1 16.04.2021, 21:38

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Они призвали бойкотировать плату по сомнительным жировкам.

За март все жители Беларуси получили новые жировки за коммунальные услуги. На обороте была пропаганда и недостоверная информация о бело-красно-белом флаге, а так же о каком-то социальном опросе, пишет телеграм-канал «Баста!».

В ответ на это Ангарские партизаны расклеивают на свои подъезды уведомления, что оплату по этим жировки можно не вносить, так как они вызывают сомнения.

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