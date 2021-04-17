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Госсектор Волковыска: обстановка на предприятиях накаляется

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  • 17.04.2021, 8:23
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Госсектор Волковыска: обстановка на предприятиях накаляется
Фото: bymedia

Недовольство разгорается из-за копеечных зарплат и кабальных условий труда.

Телеграм-канал «Страна для жизни» получил гигантское количество сообщений об ужасном положении работников госсектора в Волковыске.

После анализа и проверки данных оказалось, что:

— В поликлинике Волковыска врачам с опытом работы в 35 лет платят 500 рублей и принуждают работать на кабальных условиях.

— На железнодорожном водоканале зарплату понизили с 800-900 до 600 рублей без объяснения причин. Рабочие уже готовы бастовать.

— "КрасносельскСтройМатериалы" на грани банкротства, сотрудников перевели на "четырехдневку" с понижением зарплаты.

— С "Белобста" увольняются варщики из-за низкой зарплаты. Официально сократили троих, фактическое количество ушедших пока неизвестно.

— Работникам "Беллакта" также урезали зарплаты вопреки условиям контрактов. На заводе накаленная обстановка.

— Зарплаты слесарям локомотивного депо и строителям бригады "НГЧ-2" также урезали на 200 рублей.

Некоторые предприятия Волковыска уже находятся под полным контролем силовиков.

Об этом пишет местный житель: "Доброго дня! В целом, обстановка разная. Как и везде, есть активисты, есть стабильно поддерживающие движуху, а есть просто уставшие от ожидания сигнала к действию. На мясокомбинате и Беллакте напихано гэбэшников и идеолухов. Кормушки режима. На забастовку их поднять проблематично, все-таки сидят на стратегических продуктах. Караев туда не раз наведывается. Однажды приперся, так исполком целый день был закрыт для посетителей".

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