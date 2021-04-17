Еще один диагноз для Лукашенко: что показал визит Мишустина

Еще один диагноз для Лукашенко: что показал визит Мишустина16
- 17.04.2021, 8:36
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Похоже, у Таракана не только мозаичная психопатия.
Звонок после Баку, приезд премьера России и срочный визит в Москву на ковер к Путину - кажется, вот та цена, которую приходится платить Лукашенко за политический промискуитет, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
Да и с визитом к бывшему президенту Казахстана, похоже, придется повременить в таких условиях.
«Пока вернемся к заболеваниям деда. Мы уже ранее говорили про мозаичную психопатию. А теперь немного про шизофазию. Видео имеет смысл смотреть до конца», — уточняет телеграм-канал.