Еще один диагноз для Лукашенко: что показал визит Мишустина 16 17.04.2021, 8:36

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Похоже, у Таракана не только мозаичная психопатия.

Звонок после Баку, приезд премьера России и срочный визит в Москву на ковер к Путину - кажется, вот та цена, которую приходится платить Лукашенко за политический промискуитет, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Да и с визитом к бывшему президенту Казахстана, похоже, придется повременить в таких условиях.

«Пока вернемся к заболеваниям деда. Мы уже ранее говорили про мозаичную психопатию. А теперь немного про шизофазию. Видео имеет смысл смотреть до конца», — уточняет телеграм-канал.

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