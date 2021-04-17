Ученые выяснили, сколько тираннозавров ходило по Земле 1 17.04.2021, 8:47

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Цифры застали исследователей врасплох.

Палеонтологи из США подсчитали, что за всю историю на Земле проживали 2,5 миллиардов тираннозавров.

«Их общее количество действительно застали меня врасплох», — приводит Business Insider слова Чарльза Маршалла, палеонтолога из Беркли, соавтора исследования, опубликованного в журнале Science.

Он отметил, что только сейчас люди могут осознать, как им повезло обнаружить этот вид, ведь палеонтологи откопали лишь одного из 80 миллионов взрослых особей тираннозавра.

По словам Маршалла, в настоящее время в государственных музеях по всему миру находится около 32 хорошо сохранившихся скелетов взрослых тираннозавров. Это означает, что мы откопали только 0,00000125% всех взрослых тираннозавров, которые когда-либо жили.

Команда ученых провела вычисления на основе закона Дамута — главного правила биологии: чем больше животное, тем меньше его популяция. Исследователи учитывали такие факторы, как размер ареала, массу тела, характер роста, возраст половой зрелости, продолжительность жизни, продолжительность одного поколения и общее время, в течение которого тираннозавры существовали до исчезновения 66 миллионов лет назад.

Получилось, что за все время на Земле сменилось 127 тыс. поколений Т-Рексов. В среднем они жили по 28 лет, а время генерации (смена поколений) составляла 19 лет. Для проживания одной особи необходима была территория размером с Полтаву (около 100 кв. км), а жили эти динозавры не очень плотно.

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