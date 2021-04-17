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Ученые выяснили, сколько тираннозавров ходило по Земле

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  • 17.04.2021, 8:47
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Ученые выяснили, сколько тираннозавров ходило по Земле

Цифры застали исследователей врасплох.

Палеонтологи из США подсчитали, что за всю историю на Земле проживали 2,5 миллиардов тираннозавров.

«Их общее количество действительно застали меня врасплох», — приводит Business Insider слова Чарльза Маршалла, палеонтолога из Беркли, соавтора исследования, опубликованного в журнале Science.

Он отметил, что только сейчас люди могут осознать, как им повезло обнаружить этот вид, ведь палеонтологи откопали лишь одного из 80 миллионов взрослых особей тираннозавра.

По словам Маршалла, в настоящее время в государственных музеях по всему миру находится около 32 хорошо сохранившихся скелетов взрослых тираннозавров. Это означает, что мы откопали только 0,00000125% всех взрослых тираннозавров, которые когда-либо жили.

Команда ученых провела вычисления на основе закона Дамута — главного правила биологии: чем больше животное, тем меньше его популяция. Исследователи учитывали такие факторы, как размер ареала, массу тела, характер роста, возраст половой зрелости, продолжительность жизни, продолжительность одного поколения и общее время, в течение которого тираннозавры существовали до исчезновения 66 миллионов лет назад.

Получилось, что за все время на Земле сменилось 127 тыс. поколений Т-Рексов. В среднем они жили по 28 лет, а время генерации (смена поколений) составляла 19 лет. Для проживания одной особи необходима была территория размером с Полтаву (около 100 кв. км), а жили эти динозавры не очень плотно.

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