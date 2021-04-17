Золотой полигон: разоблачены масштабные махинации в одной из воинских частей Беларуси 8 17.04.2021, 9:12

9,506

Фото: tut.by

Речь идет о части № 92616.

Как и в большинстве войсковых частей, у 38-й бригады есть свой полигон. Находится он недалеко от агрогородка Мухавец в Брестском районе. Так вот, судя по всему, полигон этот золотой. Только золото там не добывают, а вот содержание полигона обходится гражданам нашей страны в неплохую копеечку, пишет телеграм-канал «Народный трибунал».

Посмотрите, во сколько обошлись некоторые работы на этом полигоне в 2020 году:

в марте на ремонт гравийной дороги потрачено 81 000 рублей ($31 500);

в этот же день выделили 120 000 рублей (более $46 000) на текущий ремонт мелиоративных каналов;

в июне выделили 206 000 рублей (более $ 86 000) на ремонт асфальта;

в сентябре выделяют 60 000 рублей (практически $23 000) на «Благоустройство полигона с использованием асфальтогранулята».

Написали про благоустройство красиво, однако, как нам объяснили эксперты по строительству, это то же самое, что и ремонт асфальта. А расписано это так потому, что есть определенная сумма, свыше которой нельзя выделять на определенные ремонты, а выделить ну очень хочется, ведь деньги идут в карманы «лучшего» офицерского состава армии.

Давайте посмотрим затраты за еще не закончившийся квартал 2021 года:

февраль – ремонт гравийной дороги 94 100 рублей (более $36 000);

март – текущий ремонт мелиоративных каналов 187 100 рублей (более $72 000);

март – ремонт асфальта на полигоне 96 380 рублей (более $37 000).

На очистку мелиоративных каналов на полигоне, которую, к слову, не нужно проводить каждый год, потратили более 118 000 долларов. Судя по картам, длина каналов составляет менее 410 метров. Значит, свыше 300 долларов на очистку каждого метра канала?..

Если коснуться ремонта казармы (инв № 2/372), то в этом году на ремонт потратили более 860 000 рублей. Солдаты, ремонт соответствует количеству потраченных денег на него?

Помните, кстати, ту веселую историю, когда в армию покупали электросамокаты? Так вот, покупали их как раз для этой войсковой части. Видимо для того, чтобы по отремонтированному асфальту кататься.

Вот список тех самых офицеров, которые проводили торги. Тратили они от 10 до 30 минут своего служебного времени (к сведению, иногда во время торгов нужно вскрыть 5 конвертов и прочитать 30-40 страниц текста в каждом из конвертов). Но нашим суперменам все нипочем, ведь тысячи народных денег им выделят и так:

полковник Попов Алексей Михайлович

майор Козлов Игорь Владимирович

полковник Гусев Александр Константинович

майор Зуев Андрей Васильевич

подполковник Михаленко Андрей Александрович

старший лейтенант Романюк Алексей Игоревич

подполковник Федорович Алексей Михайлович

полковник Судаков Валентин Юрьевич

подполковник Буткевич Владимир Анатольевич

подполковник Кочин Андрей Геннадьевич

подполковник юстиции Воробьева Оксана Ивановна

полковник Гусев Александр Константинович

майор Елов Борис Павлович

подполковник Зуборенко Ольга Васильевна

майор Козлов Игорь Владимирович

полковник Лебедянцев Алексей Иванович

подполковник Михаленко Андрей Александрович

капитан Онищук Артем Витальевич

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».