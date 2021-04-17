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Медики назвали место, в котором коронавирус уничтожается за 30 секунд

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  • 17.04.2021, 9:38
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Медики назвали место, в котором коронавирус уничтожается за 30 секунд
Фото: Getty Images

Жители Британии могут туда попасть уже с этой недели.

"Хлорированная вода в плавательных бассейнах может инактивировать вирус, вызывающий Covid-19, всего за 30 секунд, показало британское исследование", - сообщает Daily Mail, напоминая, что на этой неделе в Англии вновь открываются крытые бассейны.

"Вирусологи из Имперского колледжа Лондона изучили влияние различных концентраций хлора в воде на вирус SARS-CoV-2. Результаты показывают, что риск передачи Covid-19 через воду в бассейне "невероятно " низок, сообщили исследователи. Исследование проводилось по заказу школы плавания Swim England и Water Babies при поддержке Королевского общества спасения на водах", - говорится в статье.

"Мы проводили эти эксперименты в наших лабораториях с высокой степенью защиты в Лондоне", - пояснила автор исследования Венди Барклай из Имперского колледжа Лондона.

"В этих безопасных условиях мы можем оценить способность вируса инфицировать клетки, что является первым шагом в его передаче. Смешав вирус с водой из бассейна, которую нам доставила команда Water Babies, мы смогли показать, что вирус не выживает в воде бассейна - он больше не заразен", - заявила она.

"Это, в сочетании с фактором большой разбавленности вируса, который может попасть в бассейн от инфицированного человека, позволяет предположить, что вероятность заражения Covid-19 через воду в бассейне ничтожна", - предполагает она.

"В своем исследовании профессор Барклай и ее коллеги установили, что концентрация свободного хлора 1,5 миллиграмма на литр и pH от 7 до 7,2 снижают инфекционность SARS-CoV-2 более чем в 1000 раз всего за 30 секунд, - подчеркивается в статье. - (...) Это, по словам команды, соответствует текущим рекомендациям по эксплуатации бассейнов, которые рекомендуют концентрацию свободного хлора 1,5 миллиграмма на литр и уровень pH 7,0".

Полные результаты исследования еще не были опубликованы в рецензируемом научном журнале.

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