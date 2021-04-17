Миссия США при ОБСЕ встала на защиту поляков Беларуси 17.04.2021, 9:55

Власти должны уважать их права и свободу.

И.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлер на заседании постоянного совета в Вене выступила в связи с последними событиями в Беларуси. Текст ее выступления приводит посольство США в Беларуси.

«Мы особенно обеспокоены провокационными, политически мотивированными арестами властями членов белорусско-польской общины», — заявила Розенсток-Силлер.

По словам представителя миссии США при ОБСЕ, «эти аресты сопровождались еще более яростной антипольской пропагандой по белорусскому государственному телевидению».

«Мы напоминаем нашим белорусским коллегам, что их граждане, в том числе и польского происхождения, не являются их врагами. Мы призываем белорусские власти перестать относиться к своим гражданам как к противникам, а вместо этого уважать их права человека и основные свободы», — подчеркнула она.

Розенсток-Силлер также отметила, что «поддерживаемые государством репрессии в отношении членов польской общины сопровождаются продолжающимися в Беларуси более широкими ущемлениями прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и объединений».

«Мы поддерживаем усилия Международной платформы подотчетности по Беларуси по сбору доказательств пыток и репрессий для привлечения виновных к ответственности», — резюмировала представитель миссии США при ОБСЕ.

Напомним, 25 марта Генпрокуратура сообщила, что возбудила в отношении председателя неофициального Союза поляков Анжелики Борис и иных лиц дело по ч. 3 ст. 130 УК. Фигурантам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Всего по этой статье ранее было задержано пять представителей Союза поляков. Кроме Анжелики Борис это Андрей Почобут, Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева.

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