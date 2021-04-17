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Секреты британской королевы: что есть, чтобы жить дольше

  • 17.04.2021, 9:59
Секреты британской королевы: что есть, чтобы жить дольше

Медики заинтересовались долголетием королевской семьи.

Секреты долголетия представителей британской королевской семьи во многом связаны с ее диетой, пишет врач Оксана Скиталинская:

— Все могут короли? Не будем говорить про всех королей, однако британская королевская семья живет долго и, конечно, нам интересно, почему так.

Многие скажут — у них жизнь спокойная (с этим можно поспорить), у них есть что есть-пить, ни в чем себе не отказывают, видимо, на лобстеров смотреть не могут (убеждена, что это очень поверхностное представление).

Думаю, здесь смесь всего: хорошая наследственность (генетика), совмещенная со здоровым образом жизни, персонализированным питанием, подобранным в соответствии с показателями здоровья и личными вкусами, органические продукты, чистая вода, хорошие условия для восстановления.

И та информация, которая просачивается в мир, таки подтверждает, что члены королевской семьи делают правильный выбор: любят яйца (один из лучших источников незаменимых аминокислот), черный шоколад (полезен для сосудов, кишечных бактерий и мозга), курятину (источники лизина, «противовирусной» аминокислоты), свежую капусту и свеклу (овощи, которые поддерживают здоровье печени и всего организма).

Я, правда, еще где-то читала, что госпожа королева выпивает хорошее сухое шампанское, которое, как говорят некоторые ученые, активизирует процесс аутофагии — только прошу не набрасываться на алкоголь после этого предложения.

В любом случае, в мире много примеров, что не все долгожители были «зожниками»: многие из них и курили, и любили выпить, а также имели далеко не идеальную массу тела. На то она и генетика.

Все остальные могут рассчитывать прожить меньше, однако важно качество жизни: чтобы даже в тех годах, которые отведены природой, и слюни не пускать, и под себя не ходить, а быть активным, сообразительным, адекватным, и оставаться человеком с максимальным количеством работающих функций.

Поэтому, если все же интересно увидеть, каким будет будущее, как будут развиваться события, почему бы не пожить дольше?

Для этого не так уж и много нужно:

— Проверка своего здоровья, выявление каких-либо нарушений и своевременная их ликвидация.

— Питание простой, разноцветной едой, с овоще-листово-ягодно-ореховым-пребиотическим компонентом.

— Ежедневная физическая активность (больше, чем просто ходить, а еще и делать упражнения).

— Пребывание на солнце — для синтеза собственного витамина D, который предотвращает многие нарушения и болезни.

— Сауна, частая, но короткая (конечно, для практически здоровых людей).

Тем же, кому этого мало, стоит поинтересоваться основами биохакинга, направленного на радикальное антистарение, максимальную профилактику заболеваний, которые накапливаются с возрастом, улучшение работы мозга, физической формы и максимально качественное восстановление после ковида.

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