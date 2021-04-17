Письмо Путину: мировые знаменитости вступились за Навального 17.04.2021, 10:02

1,106

В защиту политика подписалась и Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Письмо в поддержку Алексея Навального подписали Джоан Роулинг, Бенедикт Камбербэтч, Джуд Лоу и еще десятки знаменитых писателей, артистов и ученых.

Более 70 известных во всем мире писателей, артистов и ученых обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить необходимое лечение оппозиционному политику Алексею Навальному, находящемуся в заключении. Их коллективное письмо опубликовали в пятницу, 16 апреля, французская газета Le Mond и британский журнал The Economist, сообщает dw.com.

Подписи под обращением поставили лауреаты Нобелевской премии в области литературы Светлана Алексиевич, Джон Максвелл Кутзее, Луиза Глюк, Герта Мюллер, Орхан Памук, писатели Джоан Роулинг и Салман Рушди, актеры Джуд Лоу, Бенедикт Камбербэтч, Дэвид Духовны, а также многие другие знаменитости.

Они подчеркнули, что политик находится в критическом состоянии и нуждается в срочной медицинской помощи. "Мы призываем Вас, господин президент, обеспечить Алексею Навальному безотлагательное лечение и уход, в которых он срочно нуждается и на которые имеет право, как и любой гражданин России. Как гарант закона, вы должны обеспечить его соблюдение", - говорится в письме.

Здоровье Навального серьезно ухудшилось

Несколькими часами ранее в Instagram оппозиционного политика было опубликовано сообщение, в котором Навальный рассказал, что сотрудники колонии готовы уже сейчас перейти к его принудительному кормлению.

С 31 марта оппозиционер держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. 12 апреля соратники оппозиционера сообщили о его возвращении из медчасти в отряд.

Дело Алексея Навального

Алексей Навальный был задержан сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Команда Навального готовит большой митинг в его поддержку.

Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России боевым отравляющим веществом семейства "Новичок".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».