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«Директор Алиев, инспектор Мишустин»: Таракан становится все более презираемым сатрапом

  • 17.04.2021, 10:17
«Директор Алиев, инспектор Мишустин»: Таракан становится все более презираемым сатрапом
Фото: ТАСС

Попрошайничество у него в крови.

Петлять и лавировать для Лукашенко не ново. И дурного в этом не было бы ничего. Если бы не цель - любой ценой удержаться. Ради этой цели приходится и лебезить, и по частям сдавать суверенитет, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

После визита в Азербайджан, состоялся, вероятно, не самый приятный для него разговор с Путиным. Судя даже по официальному сообщению Кремля, ему напомнили, что в ОДКБ и ЕАЭС Беларусь состоит наряду с Арменией. И «троллил» армян в Баку (чтобы сильнее понравиться Алиеву) он напрасно. И что не стоит раздувать тлеющий костёр.

Прибывший в Минск российский премьер Мишустин сегодня был предельно конкретен: «Я давно знаю белорусских коллег из таможенной, налоговой службы, это профессионалы. Но наши системы, поскольку они взаимодействуют в постоянном режиме, есть товарооборот, должны быть интегрированы».

Естественно, к взаимной выгоде и без поглощений (налогово-таможенной системы).

Но в реальности это означает российский контроль над таможней и финансово-бюджетной системой РБ. При жизни на российские кредиты и дотации такой подход со стороны РФ, конечно, понятен. Но кто создал саму ситуацию, когда такие предложения звучат как приказ?

Впрочем, вопрос, стоило ли стать жалким презираемым сатрапишкой и прихлебателем — для Лукашенко не стоит. Распад личности спасает его более-менее тонкой рефлексии.

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