ФСБ заявило о задержании консула Украины в Петербурге
- 17.04.2021, 10:24
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Дипломат якобы «получил информации закрытого характера».
ФСБ России сообщает о задержании в Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.
Дипломат якобы был задержан с поличным 16 апреля при получении информации закрытого характера от россиянина, сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, сообщает "Интерфакс".
"Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.