Медики назвали самый простой и безопасный способ снижения холестерина 17.04.2021, 9:59

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Напиток рекомендовано пить с самого утра.

Эндокринолог Зухра Павлова назвала способ снижения холестерина. Он отличается эффективностью, простотой и безопасностью, сообщает u-news.com.ua.

Холестерин – это липофильный спирт, который является основой для синтеза гормонов. Эта функция очень важная, и бороться с уровнем данного вещества бездумно нельзя.

Однако переизбыток холестерина влечет за собой ряд серьезных проблем, потому баланс в этом вопросе очень важен.

Медик советует в первую очередь обратить внимание на рацион и исключить из него жирные и сладкие блюда. Таким образом снизится калорийность меню, что влечет за собой уменьшение производства жиров в организме. Так удастся понизить уровни триглицеридов и холестерина. Однако полностью отказаться от жиров врач не рекомендует, поскольку в таком случае печень начнет их дополнительный синтез, и этот процесс не сулит ничего хорошего.

Самый простой способ улучшить ситуацию с холестерином – это теплая вода, температура которой превышает 40 градусов. Такой напиток рекомендовано пить с самого утра. Это позволит эффективно решить проблему лишнего холестерина и не нарушить метаболизм желчных кислот.

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