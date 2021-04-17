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Россия перебросила в оккупированный Крым эскадрилью штурмовиков

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  • 17.04.2021, 10:43
Россия перебросила в оккупированный Крым эскадрилью штурмовиков
Иллюстрационное фото

Су-25 прибыли из Ставропольского края.

Россия перебросила в оккупированный Крым эскадрилью штурмовиков Су-25 из Ставропольского края.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на российские СМИ.

В сообщении говорится, что экипажи Су-25СМ3 авиационной части 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа России, дислоцированной на Ставрополье, перебазировали на оперативные аэродромы Крыма.

В свою очередь эскадрилью Су-25СМ3 объединения ВВС ПВО из военного аэродрома в Крыму перебазировали на полигон Ашулук в Астраханскую область РФ.

Отмечается, что над акваторией Черного моря пройдут учения с пусками ракет и бомбометанием.

«Во время летных тактических учений экипажи истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-25СМ3 и Су-34 выполнят ракетные пуски и бомбометания по морским целям», — говорится в сообщении.

В последнее время РФ наращивает численность войск вблизи границы с Украиной на севере, востоке и юге, а также в оккупированном Крыму.

Наращивание войск РФ происходит на фоне нарушения российскими оккупантами формально действующего режима прекращения огня на Донбассе.

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