закрыть
17 апреля 2021, суббота, 15:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Удар по Дроздам

7
  • Сергей Соловьев, «Новы Час»
  • 17.04.2021, 10:59
  • 20,786
Удар по Дроздам

Белорусы создали свое, неподконтрольное власти, пространство.

Оказалось, что сбрасывать бомбы на Рим, Берлин, Лондон или Вашингтон нельзя: у всех там либо дети обучаются, либо родственники живут, либо бизнес. И тогда возникла идея «бомбить Воронеж», поскольку там у российских чиновников никаких интересов нет. А означает это выражение – «отвечать на внешние вызовы так, чтобы нанести вред собственному народу».

Вот и Владимир Макей, когда говорил о западных санкциях, заявил: «Любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество перестанет существовать. И это, я считаю, будет абсолютно обоснованно в данной ситуации». То есть практически открытым текстом заявил: в ответ на западные санкции власти будут терроризировать собственный народ.

Таким образом, Макей собирается «бомбить Воложин» и расписывается в собственной профнепригодности — бессилии урегулировать конфликт дипломатическим способом.

Стоит ли Макею напоминать, что санкции возникли не просто так, а в ответ на беспредел силовиков, немыслимое давление на независимую прессу, польское меньшинство, полное попрание прав человека и политзаключенных в Беларуси? Думаю, нет. Он человек неглупый, что подтверждается его предыдущей дипломатической карьерой, и сам все понимает. Но он не понял — как, в общем, и вся власть, – только одного. Того, что «бомбить Воложин» уже не имеет смысла.

Еще один анекдот – со времен СССР. Когда в Политбюро обсуждали, почему в стране не хватает мяса, один из чиновников сказал: «Мы идем к коммунизму семимильными шагами. Скотина за нами не успевает». Макей снова не успел за развитием общества в Беларуси. Ведь он все еще воспринимает «гражданское общество» как «третий сектор» — неправительственные организации, занимающиеся вопросами по интересам.

Эту сетку еще можно разбомбить. Можно арестовать Татьяну Гацура-Яворскую – руководителя инициативы «Звено», можно допрашивать членов правозащитного центра «Весна», можно позакрывать культурные пространства и хабы, можно не давать гастрольные удостоверения на концертную деятельность. Можно попытаться свести жизнь в Беларуси исключительно к субботникам и «Славянскому базару». Это действительно будет удар по «третьему сектору» — но уже не по гражданскому обществу.

Гражданское общество сейчас другое. Гражданское общество – это дворовые чаты и телеграм-каналы, взаимопомощь, районные марши и уличные концерты. Это «партизанщина» — украшение своих районов лентами, наклейками, флагами и плакатами. Это «самиздат», лекции в ZOOM и творческие каналы в YouTube. Это создание своего, неподконтрольной власти пространства, это «Площадь Перемен», «площадь Марии Колесниковой», Каскад и Новая Боровая, дворовые чаепития и совместные праздники. И, конечно же, солидарность.

Один из примеров «бомбежки Воложина» уже налицо. Власти Беларуси приняли в первом чтении поправки к Трудовому кодексу, где прописывается право нанимателя увольнять работников за административные аресты и призывы к забастовкам. В ответ на это международная организация труда (МОТ) начала процедуру «немедленного вмешательства», которая запускается в чрезвычайных обстоятельствах для экстренной реакции на ситуацию с правами трудящихся.

Казалось бы, что властям МОТ и другие профсоюзы? Но дело в том, что МОТ — это не профсоюз, как ошибочно принято считать. МОТ – это специализированное учреждение ООН, занимающееся вопросами регулирования трудовых отношений.

Сейчас Светлана Тихановская через государства – непостоянные члены Совбеза ООН инициирует очередные слушания по Беларуси в том же Совете Безопасности ООН. Если к ней присоединится структура самого ООН – МОТ, эти слушания могут иметь неприятные последствия для белорусской власти. Таким образом, стремясь «разбомбить Воложин», власти нанесли удар по Дроздам.

Власти Беларуси прекратили вещание телеканала «Euronews» якобы «из-за истечения срока действия ранее выданного разрешения на распространение на территории Беларуси». А также, снова по новым правилам, заблокировали сайт naviny.online - «зеркало» заблокированной в августе 2020 года интернет-газеты информационной компании БелаПАН «Белорусские новости». Может, в кабинетах Мининформации думают, что это останется без внимания международного журналистского сообщества?

Впрочем, и здесь не в международной реакции дело. Уничтожая независимую прессу, руководящие структуры остаются наедине с собственной пропагандой, которая не дает реальной картины мира, а значит, сужает возможность принятия адекватных решений. В этом случае «бомбежка Воложина» снова приводит к потерям власти — не только имиджевых, на имидж там давно наплевали. Но и к реальной невозможности принятия адекватных решений. А значит, нам снова стоит ждать шагов вроде команды: «инфляция, стой, раз-два!»

И напоследок – парадоксальная, но показательная новость из мира спорта. Брестская футбольная команда «Рух» провела три ничейных матча подряд. Чтобы переломить ситуацию, игроков отправили... в один из колхозов Пинского района, убирать камни с поля. В следующем матче «Рух» обыграл «Ислочь» — 1:0.

Интересно, почувствовали ли футболисты «Рух» себя в Северной Корее? Если нет, следует свозить их на сбор камней еще пару раз. А вот задумался ли кто-то из профессиональных футболистов, что такой выезд – это прямое следствие их молчания в августе 2020-го и высказываний, что их дело – не политика, а футбол?

Если кто-то еще говорит: «Я в политику не лезу», – посмотрите на брестский футбольный клуб. Вскоре собирать камни на полях Беларуси придется и им. И это не фигурально.

Сергей Соловьев, Новы Час

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў