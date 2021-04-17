Удар по Дроздам 7 Сергей Соловьев, «Новы Час»

17.04.2021, 10:59

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Белорусы создали свое, неподконтрольное власти, пространство.

Оказалось, что сбрасывать бомбы на Рим, Берлин, Лондон или Вашингтон нельзя: у всех там либо дети обучаются, либо родственники живут, либо бизнес. И тогда возникла идея «бомбить Воронеж», поскольку там у российских чиновников никаких интересов нет. А означает это выражение – «отвечать на внешние вызовы так, чтобы нанести вред собственному народу».

Вот и Владимир Макей, когда говорил о западных санкциях, заявил: «Любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество перестанет существовать. И это, я считаю, будет абсолютно обоснованно в данной ситуации». То есть практически открытым текстом заявил: в ответ на западные санкции власти будут терроризировать собственный народ.

Таким образом, Макей собирается «бомбить Воложин» и расписывается в собственной профнепригодности — бессилии урегулировать конфликт дипломатическим способом.

Стоит ли Макею напоминать, что санкции возникли не просто так, а в ответ на беспредел силовиков, немыслимое давление на независимую прессу, польское меньшинство, полное попрание прав человека и политзаключенных в Беларуси? Думаю, нет. Он человек неглупый, что подтверждается его предыдущей дипломатической карьерой, и сам все понимает. Но он не понял — как, в общем, и вся власть, – только одного. Того, что «бомбить Воложин» уже не имеет смысла.

Еще один анекдот – со времен СССР. Когда в Политбюро обсуждали, почему в стране не хватает мяса, один из чиновников сказал: «Мы идем к коммунизму семимильными шагами. Скотина за нами не успевает». Макей снова не успел за развитием общества в Беларуси. Ведь он все еще воспринимает «гражданское общество» как «третий сектор» — неправительственные организации, занимающиеся вопросами по интересам.

Эту сетку еще можно разбомбить. Можно арестовать Татьяну Гацура-Яворскую – руководителя инициативы «Звено», можно допрашивать членов правозащитного центра «Весна», можно позакрывать культурные пространства и хабы, можно не давать гастрольные удостоверения на концертную деятельность. Можно попытаться свести жизнь в Беларуси исключительно к субботникам и «Славянскому базару». Это действительно будет удар по «третьему сектору» — но уже не по гражданскому обществу.

Гражданское общество сейчас другое. Гражданское общество – это дворовые чаты и телеграм-каналы, взаимопомощь, районные марши и уличные концерты. Это «партизанщина» — украшение своих районов лентами, наклейками, флагами и плакатами. Это «самиздат», лекции в ZOOM и творческие каналы в YouTube. Это создание своего, неподконтрольной власти пространства, это «Площадь Перемен», «площадь Марии Колесниковой», Каскад и Новая Боровая, дворовые чаепития и совместные праздники. И, конечно же, солидарность.

Один из примеров «бомбежки Воложина» уже налицо. Власти Беларуси приняли в первом чтении поправки к Трудовому кодексу, где прописывается право нанимателя увольнять работников за административные аресты и призывы к забастовкам. В ответ на это международная организация труда (МОТ) начала процедуру «немедленного вмешательства», которая запускается в чрезвычайных обстоятельствах для экстренной реакции на ситуацию с правами трудящихся.

Казалось бы, что властям МОТ и другие профсоюзы? Но дело в том, что МОТ — это не профсоюз, как ошибочно принято считать. МОТ – это специализированное учреждение ООН, занимающееся вопросами регулирования трудовых отношений.

Сейчас Светлана Тихановская через государства – непостоянные члены Совбеза ООН инициирует очередные слушания по Беларуси в том же Совете Безопасности ООН. Если к ней присоединится структура самого ООН – МОТ, эти слушания могут иметь неприятные последствия для белорусской власти. Таким образом, стремясь «разбомбить Воложин», власти нанесли удар по Дроздам.

Власти Беларуси прекратили вещание телеканала «Euronews» якобы «из-за истечения срока действия ранее выданного разрешения на распространение на территории Беларуси». А также, снова по новым правилам, заблокировали сайт naviny.online - «зеркало» заблокированной в августе 2020 года интернет-газеты информационной компании БелаПАН «Белорусские новости». Может, в кабинетах Мининформации думают, что это останется без внимания международного журналистского сообщества?

Впрочем, и здесь не в международной реакции дело. Уничтожая независимую прессу, руководящие структуры остаются наедине с собственной пропагандой, которая не дает реальной картины мира, а значит, сужает возможность принятия адекватных решений. В этом случае «бомбежка Воложина» снова приводит к потерям власти — не только имиджевых, на имидж там давно наплевали. Но и к реальной невозможности принятия адекватных решений. А значит, нам снова стоит ждать шагов вроде команды: «инфляция, стой, раз-два!»

И напоследок – парадоксальная, но показательная новость из мира спорта. Брестская футбольная команда «Рух» провела три ничейных матча подряд. Чтобы переломить ситуацию, игроков отправили... в один из колхозов Пинского района, убирать камни с поля. В следующем матче «Рух» обыграл «Ислочь» — 1:0.

Интересно, почувствовали ли футболисты «Рух» себя в Северной Корее? Если нет, следует свозить их на сбор камней еще пару раз. А вот задумался ли кто-то из профессиональных футболистов, что такой выезд – это прямое следствие их молчания в августе 2020-го и высказываний, что их дело – не политика, а футбол?

Если кто-то еще говорит: «Я в политику не лезу», – посмотрите на брестский футбольный клуб. Вскоре собирать камни на полях Беларуси придется и им. И это не фигурально.

Сергей Соловьев, Новы Час

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