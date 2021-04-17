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Ученые назвали популярный продукт, который исчезнет из-за глобального потепления

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  • 17.04.2021, 11:29
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Ученые назвали популярный продукт, который исчезнет из-за глобального потепления

Исследование провели в Постдамском институте (Германия).

В будущем Эфиопия станет производить меньше специальных сортов кофе, которые ценятся любителями во всем мире. Причиной станут изменения климата в результате глобального потепления, что приведет к исчезновению территорий, пригодных для выращивания категории Specialty coffee. К такому выводу пришли немецкие ученые Постдамского института изучения климатических изменений, чья статья опубликована в журнале Scientific Reports.

По словам Абеля Чемура (Abel Chemura), ведущего автора научной работы, площадь сельскохозяйственных земель, которые пригодны лишь для выращивания кофе среднего качества, будет постепенно увеличиваться в течение следующих 60 лет. Если тенденция бесконтрольного изменения климата сохранится, то районы, которые подходят для высококачественных сортов кофе, ценящихся за фруктовые, цветочные и пряные нотки, начнут сокращаться.

В общей сложности, специалисты рассмотрели влияние 19 климатических факторов (в том числе средняя температура, годовые уровни осадков и смена сезонов) на пять различных типов кофе категории Specialty coffee. Когда становится теплее, наружная плодовая мякоть кофейной ягоды созревает быстрее зерна, что приводит к низкому качеству кофе. Большое количество осадков способствует производству кофе, в целом, однако может быть вредным для отдельных сортов.

Ученые предсказывают, что знаменитый сорт Yirgacheffe (Йиргачефф), один из старейших и наиболее востребованных сортов кофе, выращиваемый на юго-западе Эфиопии, при наихудшем сценарии может потерять более 40 процентов пригодной для выращивания площади к концу XXI века. Это означает, что малое фермерство, переходя на традиционные сорта, будет вынуждено конкурировать с более эффективным промышленным производством в других странах, что плачевно отразится на экономике страны.

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