Ученые обнаружили на Корсике загадочный «город» возрастом 1700 лет 17.04.2021, 12:22

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Иллюстрационное фото

Открытие было сделано сразу за приходской церковью Иль-Рус.

Археологи из Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP) сделали открытие в Иль-Русе, городе на западном побережье Корсики. Они обнаружили там кладбище с 40 захоронениями, датируемыми первой половиной первого тысячелетия, сообщает «Вокруг света. Украина».

Некрополь был обнаружен сразу за приходской церковью Иль-Рус, церковью Непорочного зачатия, во время археологических исследований, проведенных в преддверии предстоящего строительства.

Необычность же кладбища состоит в том, что, в большинстве захоронений вместо гробов были использованы большие транспортные амфоры. Эти амфоры, способные вместить даже тело человека, массово использовались в морских перевозках как емкости для жидких и сыпучих товаров. В этом качестве они массово завозились на Корсику из Карфагена (современный Тунис) между четвертым и седьмым веками нашей эры – и скапливались там.

Примечательно, что некоторые из гробниц были укреплены еще и черепицей. Иными словами, все говорило о том, что для похорон использовались подручные материалы – пустая тара и строительный мусор. Этот факт затрудняет отнесение захоронений к какой-либо определенной культуре.

Римляне действительно занимали остров Корсика и область Иль-Рус в течение периода, к которому относятся захоронения, а большинство обнаруженных там артефактов имеют римское происхождение. Но более поздние поселенцы, вероятно, могли повторно использовать материалы, оставшиеся после ухода римлян. Следовательно, было бы преждевременно называть некрополь римским, хотя это может быть самой вероятной альтернативой.

Первая половина первого тысячелетия была периодом большой нестабильности для Корсики, которая представляла собой небольшой, но стратегически важный форпост для всех, кто пытался контролировать Средиземное море. Остров находился под властью карфагенян до 240 г. до н.э., когда они были вытеснены римлянами. В 410 г. он перешел к вестготам.

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