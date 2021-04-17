Медики, учителя и рабочие заводов рассказали, во сколько им обошелся «субботник» 13 17.04.2021, 12:53

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В отдельных учреждениях установили «тариф» по поборам с сотрудников.

Сегодня власти проводят так называемый субботник. Многие предприятия и организации решили принять участие в нем финансово — собрать деньги с работников и перечислить на специальный счет. Причем на отдельных установили «тариф», кому сколько нужно сдать денег. На некоторых предприятиях, как рассказывают работники, тех, кто решил не сдавать или перечислить меньше, чем попросили, вызывали «на ковер» к руководству и намекали про возможные сложности в будущем в трудовых отношениях. В редакцию tut.by прислали больше двух сотен сообщений от работников о том, по сколько собирали на субботник, и теперь рассказываем, как отличаются по сферам суммы и может ли наниматель заставить выходить на общественные работы.

Фото: tut.by

Оговоримся сразу: принуждение сдавать деньги на субботник — нарушение трудового законодательства. Если вы столкнулись с этим, то можно обратиться, к примеру, в Департамент госинспекции труда при Минтруда. Также к этому вопросу можно привлечь внимание журналистов.

Мингорисполком: «Чтобы ни один коллектив не покинул закрепленную территорию до тех пор, пока там не будет наведен порядок»

В Минске, к примеру, районные администрации рассылали по предприятиям и организациям письма, в которых просили принять участие в субботнике и отчитаться, сколько человек в нем поучаствовало и какую общую сумму перечислили. Причем отчитаться просили либо до конца рабочего дня пятницы, либо до утра субботы, а деньги перечислить — до 1 мая.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, говоря про субботник, как сообщает агентство «Минск-Новости», потребовал: «Важно, чтобы ни один коллектив не покинул закрепленную территорию до тех пор, пока там не будет наведен порядок».

Уточним сразу, что принуждение выполнять какую-либо работу, которая не относится к трудовым обязанностям, — это нарушение Трудового кодекса. А выходить или нет в выходной день на общественные работы — личное дело каждого работника, требовать этого ни наниматель, ни чиновники не могут.

В статье 142 Трудового кодекса прописано, что работа в выходные дни допускается по предложению нанимателя и только с письменного согласия работника или по инициативе работника с согласия нанимателя.

Исключение — наниматель вправе привлекать работника к работе в его выходной день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работ (сменности), без согласия работника в исключительных случаях (статья 143 Трудового кодекса). К примеру, для предотвращения катастрофы, производственной аварии, несчастных случаев; устранения случайных или неожиданных обстоятельств, которые могут нарушить или нарушили нормальное функционирование водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; оказания медперсоналом экстренной медпомощи.

Медики и учителя о том, какие суммы собирали на субботник

Много сообщений про сборы денег на субботник пришло от работников образования и культуры. «В школах Минска учителя не только сдают деньги, но и вынуждены выйти на работу на 2 часа. Час — уборка кабинета, час — работы на территории. Суммы у всех разные. В зависимости от зарплаты и нагрузки. Нам сказали, что 30% от зарплаты, а хотели в вышестоящих органах сделать 50%, — рассказывает работник одной из минских школ. — Сумма сбора, насколько знаю, может накладываться даже на пособия, которые получают некоторые (пособие как многодетные, пособие по инвалидности и прочие выплаты). Деньги сдаем под подпись. На слова о том, что в постановлении Совета министров сказано, что это добровольное дело, ответ: «Ну вы же понимаете, вы работаете в государственном учреждении». Как-то так».

«Работаю в одной из организаций культуры Витебска. Так как зарплаты маленькие, мы всегда собираем деньги и плюс наводим порядок на прилегающих территориях, но это не обязательно делать именно в субботу, можно в любой день, чтобы к субботе был порядок, — говорит работник культуры. — Руководитель сдает 4 рубля, техперсонал — 2 рубля».

«У нас в Гродно в организации культуры все, кто на ставку, — по 5 рублей, а кто на полставки — 3,5 рубля. И это притом что какие-то мизерные премии или поздравления на 8 марта, 23 февраля и так далее „полставочникам“ не дают, а на субботник второй год собирают, — рассказывает работник культуры из Гродно. — В прошлом году «полставочники» 2,5 рубля сдавали. Сдаем под ведомость, она лежит на вахте, и все сдают под угрозой увольнения».

«Работаю учителем в школе Брестского района. Нас загоняют на субботник на 3 часа. Если не выходит, должен отработать эти 3 часа в другие дни.

Еще с учителей собирают по 5 рублей, а с техработников и сторожей — по 2, — уточняет учитель. — Причем ставят перед фактом, что данные о том, сколько собрали денег, уже подали, и говорят, что если не хотите проблем, то сдавайте (какие проблемы, не уточняли). И я хоть не хотела сдавать, была вынуждена сдать. При этом в документе райисполкома все добровольно».

Работники Национального исторического музея и Белорусской государственной академии музыки рассказали, что сдавали на субботник по 5 рублей. По столько же сбросились работники одного из детсадов Первомайского района Минска, к тому же вышли на общественные работы.

Много сообщений поступило также от работников здравоохранения. Во многих случаях суммы были в диапазоне от 3 до 8 рублей, в некоторых учреждениях верхняя планка была выше для врачей и руководителей. «В РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий руководителям среднего звена нужно было по 5 рублей сдать, сотрудникам — по 3 рубля, — рассказал один из работников РНПЦ. — Сбор наличными по спискам под подпись. Отношение отрицательное. Пришлось сдать, потому что в случае отказа руководитель внес бы за меня. Отношения с руководителем отличные. В уборке территории уже участвовали».

Работники Ивановской центральной районной больницы рассказали, что врачи сдавали по 10 рублей, медсестры — по 7 рублей, санитарки — по 5 рублей, а в Дзержинской ЦРБ — по 6, 4 и 2 рубля соответственно.

Скрин прислали работники Белорусского государственного института метрологии

«В этом году уже третий сбор». Какие суммы сдавали на субботник на заводах и в других организациях

Работники Мозырского НПЗ рассказали, что в этом году собирают деньги на субботник уже не в первый раз.

— Субботник 17 апреля — уже второй субботник в этом году и 3-й сбор денег. В марте был районный субботник, по ведомостям расписывались за удержание денег из зарплаты из расчета 4-й разряд — 4 рубля, 5-й — 5 рублей и так далее. Мастеру — 7 рублей, начальнику участка — 8 рублей, — рассказывает работник завода. — Потом был сбор на Красный Крест (собираем ежегодно), сумма чуть ниже или всем одинаково. Сейчас Республиканский субботник, суммы начинаются от 3,5 рубля и выше. Были годы по 2−3 субботника весной и 1−2 осенью (районный, областной, республиканский).

Еще один работник этого завода сообщил, что «несогласных сдать деньги вызывает начальник на беседу».

Работники «Витебскгаза» рассказали, что суммы варьируются от 9 до 13 рублей, на «Нафтане» и «Полимире» — от 5 до 10 рублей, «Гомельстекло» — от 6 до 10 рублей, «140 ремонтный завод» в Борисове — от 4 до 7 рублей.

«3 апреля в Новополоцке был городской субботник, — говорит работник „Полимира“. — Угрожают непродлениями контрактов, учитывая завышенную численность».

Работники «Беллакта» сообщают, что собирали деньги сразу на два субботника — республиканский и районный, который запланирован на 24 апреля. «Собирали на субботник 5 рублей с человека. Было сразу 2 ведомости на 2 субботника — 17 и 24 апреля, — говорит работник „Беллакта“. — Подписывали все. Если человек был против, ему говорили: „Ну ты понимаешь о последствиях“, — или что-то в этом духе».

На БелЖД собирали, по нашей информации, от 1 до 10 рублей в зависимости от должности.

Работники Нацбанка рассказывают, что сбрасывались на субботник от 5 до 20 рублей в зависимости от занимаемой должности. «Вычтут из зарплаты. Плюс работники выходят на работу в этот день», — уточнил один из работников.

«По поводу субботника в Министерстве труда: вначале сказали сдать деньги на субботник, а через пару дней сказали, что обязательно нужны люди на объекты. Деньги тем, кому пришлось идти, вернули. Размер сумм от 7 до 10 рублей с человека», — сообщил читатель.

На что обещают потратить деньги от субботника

В постановлении Совмина о проведении субботника указано, что 50% денег останется в распоряжении обл- и Мингорисполкома, их должны направить на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен ВОВ. Остальные деньги нужно перечислить Минфину, чтобы направить их Минздраву — на «укрепление

материально-технической базы медучреждений» (в том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медпомощи, частичное финансирование закупок вакцины от COVID-19).

В этом же постановлении уточняют, что удержание денег на субботник из зарплаты

работников, для которых 17 апреля — рабочий день, должны производить с их согласия (причем сумму нужно добровольно определить коллективам работников).

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