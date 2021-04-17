закрыть
17 апреля 2021, суббота, 15:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нейтрализовать буйного навсегда

5
  • Александр Сотник, Sotnik TV
  • 17.04.2021, 12:56
  • 3,480
Нейтрализовать буйного навсегда

Пациент Путин собрал свою милитаристскую «шойгу» на границе с Украиной.

Оппозиционно настроенные россияне негодуют: «Мы так надеялись на Байдена, так тихо дышали, дабы не спугнуть удачу, а этот дедушка ввел совсем не то, не так и не туда! Напугался Искандеров, редиска американская!..» То есть, россияне, до смерти напуганные чекистскими репрессиями, весь этот сатанинский ад внутри страны не строили, это сделал кто-то другой, и теперь содержимое Авгиевых конюшен должен разгребать американский дедушка Джо. Задумано красиво, но нет.

Никакие Байден или Меркель с Макроном вам вождей менять не будут – тем более при фактической поддержке Путина большинством населения России. Если нация сошла с ума и жаждет войны – она эту войну получит во всех ее проявлениях – с говном, гноем, кровищей и кишками. Как? Ей рассказывали, что война – это красиво? Что это – героизм, полосатые ленточки и бодрый марш под звуки победного салюта? Так уже думала одна нация в XX веке. Закончилось все десятками миллионов трупов и европейскими руинами. И никакие Черчилль с Рузвельтом не спасли.

Все имеет свою цену, и оплачивать этот счет придется всем. Украинцам – за то, что поверили умиротворяющей риторике (дескать, «надо просто перестать стрелять»), европейцам – за свадебные танцы Карин Кнайсль и крепкую дружбу Шредера, за эротические вечера с Берлускони и сальные анекдоты в кругу фрау Меркель; за Сочинскую Олимпиаду после Грузии и Мундиаль после Крыма; американцам – за бесконечные «перезагрузки» и заглядывания в глаза в поисках фашистской души, томящейся в тайных застенках чекистского организма. И, конечно, россиянам – у них счет будет особый, расширенный, по всем историческим пунктам.

«Вставание с колен» начиналось с перешагивания через руины Чечни с десятками тысяч трупов под визги пьяного Буданова. Помните, как, приподнявшись на воровстве и постреляв друг в друга в процессе криминального передела территорий, победившая отморозь пришкондыбала в Кремль и принялась наводить свои порядки там. Для того, чтобы убедить уходящую непросыхающую натуру в серьезности своих намерений, фашизеющей братве пришлось даже взрывать дома со спящими людьми, после чего – вторично утюжить многострадальных чеченцев. А потом – понеслась душа по кочкам с кровавыми остановками в Норд-Осте да Беслане, от одной спецоперации к другой. И чем больше росла гора трупов – тем величественнее становился восседающий на ней крысо-ящер.

К своему «годзилльному» возвращению в 2012-м он уже понял, что уходить нельзя даже на короткую пересменку с плюшевой прокладкой, имитация сменяемости «не канает», нужно держать власть самому и всем рулить лично, не доверяя никому. Последняя попытка гражданского общества заявить о себе в 2012-м была жестко подавлена, а протест был технично перемещен из психологической сферы действия и сопротивления в пассивную сферу фиксации и созерцания.

Как думаете, зачем НТВшник Пивоваров создавал проект «Срок», а Габрелянов – свой пахучий Live-News? – именно для того, чтобы возмущенные граждане превратились в снимающих видосики блогеров. У чекистов получилось инфицировать общество бациллой инфантилизма – сделать то, чего не удалось добиться бездарному Януковичу, которого активные украинцы размазали тонким слоем дерьма до самого Ростова. Именно за эту дерзость Путин и взъярился на украинский народ, который оказался пассионарным, ответственным и зрелым, в отличие от хваленого русского народа, отдавшегося на милость банде победителей и по холопьи вставшего раком.

Захват Крыма – только первая часть мести бункерного Монте-Кристо. Вторая – поглощение территорий бандитских ДНР и ЛНР. А третья – создание Новороссии от Донецка до Одессы, со срочным решением проблемы подачи воды в оккупированный Крым. И без войны здесь объективно не обойтись, потому что, если на захват Донбасского анклава Европа и США еще могут корчить мину пресвятой озабоченности, то на открытую войну с Украиной придется отвечать совсем иначе.

Сегодняшнее балансирование Байдена на тонкой дощечке политесов, скорее всего, не сработает. Пациент Путин собрал свою милитаристскую «шойгу» на границе с Украиной не для психической атаки, а для настоящей – с наступательной высадкой десанта и марш-броском бронетехники. Дела внутри страны настолько плохи, что перебить недовольство тотальными провалами во всех сферах жизни можно только войной. «Кто там смеет критиковать вождя в военное время? Всем заткнуться и затянуть пояса! – после победы разберемся!» - вот лейтмотив, который скоро озвучат все ястребиные и либеральные попугаи.

Деды воевали – внуки довоевывали, потому что отцы оказались непутевыми пропойцами, в пылу миротворческой пьянки «просравшими» СССР. И теперь внуки решили исправить последствия «величайшей геополитической катастрофы», «насрав СССР взад» - благо, путинский сортир можно использовать как базу для столь интимного творчества.

Понятно, что сей процесс обещает много специфических звуков и запахов, дабы отпугивать непрошенных гостей, которые будут стучаться в целях ассенизации помещения или психиатрической помощи. Но все население сортира одичало уже настолько, что попросту не в состоянии адекватно реагировать на визитеров с их попытками вывести пациентов из буйного состояния. Поэтому – хочет того профессура или нет – но придется ей выламывать дверь и снимать с золотого имперского унитаза победобесного засранца. Он будет кусаться, ругаться матом, истерить и разбрызгивать вокруг себя пахучие продукты жизнедеятельности, но лучше один раз запачкаться и нейтрализовать буйного навсегда, нежели потом наслаждаться видом вселенских руин.

Игры с говном кончаются холерой – вот истина, которую нужно перевести на все языки мира и заставить выучить всех политиков. Пока этот великий диарейщик всю планету не засрал.

Александр Сотник, Sotnik TV

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў