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МИД Литвы вызвал «на ковер» российского посла

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  • 17.04.2021, 13:23
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МИД Литвы вызвал «на ковер» российского посла

Вильнюс сделал жесткое заявление по внешней политике Кремля.

Посла Российской Федерации в Литве Алексея Исакова сегодня вызвали в Министерство иностранных дел республики и выразили несогласие официального Вильнюса с внешней политикой Кремля и нарушениями прав человека.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Литвы, пишет unian.net.

«Во время встречи литовская сторона выразила глубокую озабоченность размещением российских войск на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму, попытками отравить российского оппозиционера Алексея Навального и его незаконным задержанием, агрессивной и вредоносной деятельностью России и недопустимым поведением на международной арене, включая кибератаки, вмешательство в выборы в США и других странах и финансирование деятельности против войск США в Афганистане», - говорится в сообщении.

Дипломатическая война с РФ

15 апреля министры иностранных дел стран Балтии побывали в Киеве с целью проявить солидарность в условиях нарастания военной напряженности с РФ.

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии заверили Украину в поддержке на фоне стягивания российских сил возле украинских границ.

США ввели санкции против 32 физических и юридических лиц РФ за вмешательство в президентские выборы в 2020 году и другие акты дезинформации и вмешательства, также ограничительные меры введены против 5 человек и 3 учреждений в связи с оккупацией Крыма.

Кроме того, США заявили о высылке 10 российских дипломатов, среди которых сотрудники разведки.

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